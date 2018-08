Serie A Se l' Inter è un diesel | il riscaldamento dura a lungo

Video/ Inter-Torino (2-2) : highlights e gol della partita (Serie A 2^ giornata) : Video Inter Torino (2-2): highlights e gol della partita, valida per la 2^ giornata di Serie A, che ha visto i nerazzurri avanti di due gol farsi raggiungere da Belotti e Meité.(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 03:01:00 GMT)

Serie A. L'Inter dura un tempo - il Torino rimonta due gol nella ripresa : Per la cronaca il Genoa batte l'Empoli 2-1. Uno-due rossoblù in avvio: al 6' Criscito crossa per Piatek che insacca di piatto destro. Al 18' il raddoppio su bel diagonale di Kouamè, lanciato sempre ...

VIDEO Inter-Torino 2-2 - gli highlights della seconda giornata di Serie A : L’Inter non va oltre il 2-2 in casa contro il Torino nella seconda giornata della Serie A di calcio, le reti di Perisic e de Vrij nel primo tempo non bastano, il Torino rimonta nella ripresa con Belotti e Meite. I nerazzurri sono già a -5 in classifica da Juventus e napoli, a punteggio pieno. Di seguito le azioni salienti e le reti della sfida. Inter Milan vs Torino 2-2 Full Match highlights & GOALS 27/08/2018 HD: ...

Serie A : pari Inter - viola a valanga : ANSA, - ROMA, 26 AGO - L'Inter pareggia 2-2 col Torino a San Siro in uno degli incontri del secondo turno di Serie A. Perisic e De Vrij in gol per i nerazzurri, raggiunti poi dalle reti di Belotti e ...

Serie A 2018-2019 - risultati e classifica dopo la seconda giornata. Goleada della Fiorentina - l’Inter non va oltre il pari : Le sfide domenicali della seconda giornata di Serie A consegnano alcuni risultati interessanti: l’Inter, dopo il tonfo di Reggio Emilia all’esordio, non va oltre il pari in casa contro il Torino. Finisce 2-2 con i nerazzurri che si fanno rimontare due reti. Goleada della Fiorentina, che schianta per 6-1 il Chievo, il quale la scorsa settimana aveva fatto tremare la Juventus. La SPAL, vittoriosa nel pomeriggio sul Parma per 1-0, ...

Risultati Serie A – Fiorentina in stile US Open - l’Inter pareggia fra i fischi : Genoa fra omaggi e vittoria : La Fiorentina ne rifila 6 al Chievo, fischi al Meazza per il 2-2 dell’Inter, mentre a Genoa applausi, tributi e una vittoria che fa sorridere: i Risultati delle gare di Serie A della seconda giornata Appuntamento con la seconda giornata di Serie A che non delude le attese in termini di gol ed emozioni. Dopo le vittorie di Juventus e Napoli di ieri, scende in campo l’Inter che non va oltre il 2-2 contro il Torino e perde ulteriore terreno ...

Risultati Serie A - 2^ giornata : Inter imbarazzante ed il Torino ne approfitta - vittorie del ricordo per Fiorentina e Genoa [FOTO e VIDEO] : 1/38 Fabio Ferrari/LaPresse ...

Serie A - Inter rimontata dal Torino : 22.31 L'Inter subisce la rimonta del Torino (Perisic e De Vrij nel primo tempo, Belotti e Meité nella ripresa). Dilaga la Fiorentina contro il Chievo. JUVENTUS-LAZIO (sabato) 2-0 NAPOLI-MILAN (sabato) 3-2 SPAL-PARMA 1-0 CAGLIARI-SASSUOLO 2-2 FIORENTINA-CHIEVO 6-1 FROSINONE-BOLOGNA 0-0 GENOA-EMPOLI 2-1 Inter-Torino 2-2 UDINESE-SAMPDORIA 1-0 ROMA-ATALANTA lunedì

Inter Torino - formazioni ufficiali : il risultato del posticipo di Serie A in diretta LIVE : LE formazioni ufficiali Inter , 3-4-2-1, : Handanovic; Skriniar, De Vrij, D'Ambrosio; Vrsaljko, Vecino, Brozovic, Asamoah; Politano, Perisic; Icardi. All. Spalletti Torino , 3-5-2, : Sirigu; Izzo, N'...