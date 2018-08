Serie A Roma-Atalanta 3-3 - il tabellino : ROMA - Gara spettacolare all'Olimpico: termina 3-3 tra Roma e Atalanta . Vantaggio-lampo dei giallorossi con Pastore , rabbiosa reazione ospite: Castagne e doppietta di Rigoni , 1-3 all'intervallo. ...

Roma-Atalanta 3-3 - Serie A 2018-2019 : Rigoni illude l’Atalanta - Florenzi e Manolas mettono il timbro sul pareggio : Un pareggio pirotecnico caratterizza il posticipo della seconda giornata del campionato di Serie A 2018-2019. Roma e Atalanta terminano il match con uno spettacolare 3-3, dividendosi la posta in palio con sprazzi di bel gioco ma anche svariati errori difensivi. Di Francesco si affida a Pastore e Under per affiancare Dzeko, mentre Gasperini opta per il turnover in vista del ritorno di Europa League contro il Copenaghen, lanciando nella mischia i ...

Roma-Atalanta 3-3 - Serie A 2018/2019 : pagelle e tabellino : Roma-Atalanta, 2ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Posticipo Serie A - Roma-Atalanta 3-3 : 22.24 Pirotecnico 3-3 fra Roma e Atalanta nel Posticipo che chiude il secondo turno. Neanche il tempo di studiarsi che la Roma apre i conti (2') con lo splendido colpo di tacco di Pastore. Gli orobici, però, corrono di più e si vede. Al 19' pari di Castagne dopo il palo di Zapata Al 22' il colombiano suggerisce il sorpasso al liberissimo Rigoni.Che fa doppietta al 38'.Ripresa con i giallorossi arrembanti. Al 60' grande percussione di Florenzi ...

Roma-Atalanta 2-3 - Serie A 2018/2019 : risultato e cronaca in diretta live : Roma-Atalanta, 2ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Roma Atalanta 2-3 : il risultato del posticipo di Serie A in diretta LIVE : Roma-Atalanta 2-3 2' Pastore, 19' Castagne, 22' e 38' Rigoni, 60' Florenzi Roma, 4-3-3,: Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, 46' Nzonzi,, De Rossi, Pellegrini, 46' Kluivert,; Under, ...

Risultati Serie A / Classifica aggiornata : Rigoni gela l'Olimpico - la Roma saprà reagire? (2^ giornata) : Risultati Serie A: Classifica aggiornata, nella seconda giornata l'Inter avanti di due gol si fa riprendere dal Torino, sei gol della Fiorentina al Chievo mentre l'Udinese batte la Sampdoria(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 21:24:00 GMT)

Roma-Atalanta 1-3 - Serie A 2018/2019 : risultato e cronaca in diretta live : Roma-Atalanta, 2ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Pagelle/ Roma-Atalanta : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 2^ giornata - primo tempo) : Pagelle Roma Atalanta: Fantacalcio, i voti della partita di Serie A per la 2^ giornata. I protagonisti, i migliori e i peggiori all'Olimpico (oggi lunedì 27 agosto)(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 21:19:00 GMT)

Roma Atalanta 1-3 : il risultato del posticipo di Serie A in diretta LIVE : ... il giocatore, la società e l'allenatore - ha spiegato - Non voglio entrare nella situazione economica e tecnico-tattica - ha aggiunto, ai microfoni di Sky Sport -. Chi gioca nella Roma deve volerlo, ...

Roma-Atalanta 1-0 - Serie A 2018/2019 : risultato e cronaca in diretta live : Roma-Atalanta, 2ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

LIVE Roma-Atalanta - Serie A 2018-2019 in DIRETTA : Dzeko è il faro dell’attacco giallorosso - Gomez parte dalla panchina : Buonasera e bentrovati per la DIRETTA LIVE del match tra Roma e Atalanta, posticipo della seconda giornata del campionato di Serie A 2018-2019. Allo Stadio Olimpico di Roma i giallorossi si apprestano a sfidare un avversario dotato di grandi mezzi tecnici e pronto a giocarsi fra pochi giorni l’accesso in Europa League. I ragazzi guidati da Di Francesco sono reduci da un’importante vittoria sul campo del Torino, sconfitto grazie ad ...

Roma Atalanta : il risultato del posticipo di Serie A in diretta LIVE : LE FORMAZIONI UFFICIALI Roma, 4-3-3,: Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, De Rossi, Pellegrini; Under, Dzeko, Pastore. All. Di Francesco Atalanta, 3-4-2-1,: Gollini; Djimsiti, ...

Serie A - dove vedere Roma-Atalanta in Tv e in streaming : Giallorossi e nerazzurri si affrontano all'Olimpico per l'ultimo match della seconda giornata di campionato. Calcio d'inizio previsto per le 20.30. L'articolo Serie A, dove vedere Roma-Atalanta in Tv e in streaming è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.