Serie A | Mitchell abbraccia Cantù | Sono felice Qui credono in me

You 2 ci sarà : la Serie con Penn Badgley e Shay Mitchell ha ottenuto il rinnovo prima del debutto : Non succede spesso che una serie, soprattutto se matricola, ottenga un rinnovo ancora prima del debutto ma quello che è certo è che You 2 ci sarà. La serie tv con Penn Badgley e Shay Mitchell ha già ottenuto un rinnovo da parte di Lifetime ancora prima del debutto della prima stagione. I fan di Gossip Girl e Pretty Little Liars possono già gongolare in attesa di vedere i primi episodi di You in arrivo a settembre su Lifetime negli Usa e su ...