Serie A | in testa Juve | Napoli e Spal Inter frenata

Serie A Atalanta - Gasperini : «Testa solo alla Roma» : BERGAMO - "C'è grande attesa per questa partita. È vero che poi noi abbiamo giovedì un appuntamento importante col ritorno dei playoff di Europa League, ma in questo momento è giusto pensare solo alla ...

Wozniacki : 'Serena Williams merita una testa di Serie alta agli Us Open' : Parlando invece di come ci si sente a vincere gli Australian Open , la numero due del mondo ha spiegato: ' La mia vita non è cambiata affatto, è la stessa di prima anche quando torno in campo per gli ...

Nuova Serie 3 - la Bmw a testa bassa : Manca poco più di un mese al Salone di Parigi, apertura il 4 ottobre, e le protagoniste sicure si svelano poco alla volta. Così è stato per l'attesissima Serie 3 di cui Bmw ha diffuso una Serie di ...

US Open - Nadal testa di Serie n°1 - Fognini n°14 : Sono state annunciate le teste di serie degli Us Open, quarto ed ultimo Slam della stagione, al via lunedì 27 agosto a New York sui campi in cemento di Flushing Meadows. Il numero uno del tabellone ...

Serie A 2018-2019 - i calciatori più pagati e tutti gli stipendi : la classifica completa. Cristiano Ronaldo in testa - Donnarumma primo italiano : Cristiano Ronaldo è il calciatore più pagato della Serie A 2018-2019 e non è certamente una sorpresa: l’arrivo del fenomeno portoghese alla Juventus rappresenta il colpo del calciomercato estivo, il trasferimento di uno dei migliori giocatori al mondo ha dato una scossa al nostro campionato e subito il lusitano si è posto in testa alla speciale classifica dei calciatori più ricchi che giocano in Italia. CR7 percepisce infatti 31 milioni di ...

Serie A - ecco i calciatori più pagati : in testa Cristiano Ronaldo : Su tutti l'acquisto di Cristiano Ronaldo ha ridato visibilità e lustro alla Serie A con l'arrivo del calciatore attualmente più forte al mondo. Nella speciale classifica degli ingaggi, tra le ...

Calciomercato 2018-2019 : quanti soldi hanno speso le squadre di Serie A? Totale di 1 miliardo di euro! La classifica completa - Juventus in testa : Quello che si sta per concludere sarà uno dei calciomercati più ricchi della storia della Serie A. Per la seconda stagione consecutiva, infatti, il nostro campionato supera il miliardo di euro in nuovi acquisti e resta l’unica grande Lega ad avvicinarsi alla Premier League. Per l’esattezza si sono spesi 1005,9 milioni di euro e c’è ancora tempo fino alle ore 20.00 di venerdì 17 agosto per superare i 1037,73 milioni di euro ...

Caos totale in Serie B : sorteggiate le giornate dopo un clamoroso “testa a testa” FIGC-Lega : Caos CAMPIONATI- E’ guerra aperta tra la Lega di Serie B e la Figc. I calendari prendono forma dopo oltre due ore di braccio di ferro. In attesa di capire se, dopo i fallimenti di Cesena e Bari, l’esclusione dell’Avellino e in attesa di conoscere l’esito dei ricorsi di Ternana e Pro Vercelli al Collegio di Garanzia dello Sport del Coni contro il blocco dello stop ai ripescaggi – il prossimo campionato cadetto ...

Calcio femminile - Serie A e B tornano alla LND. Cosimo Sibilia : “Incontestabile l’impegno profuso per il calcio femminile” : I tornei di Serie A e Serie B di calcio femminile tornano sotto l’egida della Lega Nazionale Dilettanti: lo ha deciso la Corte d’Appello Federale, accogliendo il ricorso della stessa contro la delibera del Commissario Straordinario FIGC Roberto Fabbricini, che assegnava alla medesima Federazione l’organizzazione dei due maggiori campionati nazionali. In conferenza stampa ha così commentato la decisione il Presidente della LND, ...

Tennis - ATP Bastad 2018 : nuovo capolavoro di Simone Bolelli! Eliminata la testa di Serie numero uno Diego Schwartzman : Simone Bolelli si qualifica per i quarti del torneo ATP 250 di Bastad: sulla terra battuta outdoor svedese, il qualificato azzurro si impone sul numero uno del seeding e dodici al mondo, l’argentino Diego Sebastian Schwartzman, con lo score di 7-6 (8) 6-3 in un’ora e 56 minuti di gioco ed ora affronterà il lucky loser elvetico Henri Laaksonen. Nel primo set l’argentino trova il break già nel secondo game alla prima opportunità ...

Parma calcio/ Ultime notizie - Serie A in bilico : il Chievo riparte da San Zeno con mille dubbi in testa : Parma calcio, Ultime notizie, procura chiede meno 2 e annullamento promozione in Serie A. Pugno pesante del procuratore federale nei confronti della società ducale(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 23:49:00 GMT)

Wimbledon : Federer testa di Serie n.1 : Per il torneo più prestigioso al mondo non vale il criterio del ranking Atp, che vede al momento Rafa Nadal di nuovo in vetta. Secondo il meccanismo utilizzato a Wimbledon, per determinare le teste ...

A Wimbledon Federer testa di Serie n.1 : A dispetto della classifica Atp, che lo vede di nuovo n.2 da lunedì scorso, Roger Federer sarà in testa al seeding del torneo di Wimbledon che parte lunedì. Per il torneo più prestigioso al mondo non vale il criterio del ranking Atp, che vede al momento Rafa Nadal di nuovo in vetta. Secondo il meccanismo utilizzato a Wimbledon, per determinare le teste di serie gli organizzatori prendono ...

Wimbledon : Federer testa di Serie n.1 : Per il torneo più prestigioso al mondo non vale il criterio del ranking Atp, che vede al momento Rafa Nadal di nuovo in vetta. Secondo il meccanismo utilizzato a Wimbledon, per determinare le teste ...