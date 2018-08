Serie A | è delirio | Milan | Inter e Bologna nel caos con Gattuso | Spalletti e Inzaghi già

calcioweb.eu

(Di lunedì 27 agosto 2018) Tre piazze storiche comesono già nel: parte della tifoseria chiede la testa die Pippononostante il campionato sia appena iniziato. E’ già bufera ao eper il deludente avvio di stagione, ma polemiche così accese ci sembrano un eccesso di isterismo soprattutto per ilche ha giocato una sola partita, in uno dei campi più difficili dellaA, al San Paolo di Napoli, ed è stato comunque sconfitto a testa alta (3-2) dopo una partita spettacolare., quindi, merita tempo: quello che è riuscito a fare lo scorso anno non può essere dimenticato. Per quanto riguarda, invece, bisogna superare un grosso equivoco ed è bene farlo subito: si tratta di due squadre relativamente modeste rispetto a determinate fantasie delle tifo. Non è certo colpa dio di Pippose ...