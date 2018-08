Serie A | da Berardi a De Paul | da Gerson a Belotti Quanti riscatti in avvio!

Serie A : il Sassuolo batte l'Inter 1-0 - decide Berardi su rigore LE FOTO : Il Sassuolo batte l'Inter 1-0. decide un rigore di Berardi LA CRONACA Gli altri risultait , CRONACA , Parma-Udinese 2-2 gol 43' Inglese; 59' Barilla; 65' DE Paul , r, ; 69' Fofana Empoli-Cagliari 2-0 gol 14' Krunic; 51' Caputo Bologna-Spal 0-1 gol 71' Kurtic Sampdoria-Fiorentina rinviata per ...

Sassuolo-Inter 1-0 - Serie A 2018-2019 : shock nerazzurro - che crollo! Berardi e Boateng trascinano i neroverdi : Esordio shock per l’Inter, sconfitta dal Sassuolo per 1-0 nel match valido per la prima giornata della Serie A 2018-2019. I nerazzurri volevano subito dare una prova di forza e legittimare la loro candidatura allo scudetto e invece sono crollati a Reggio Emilia contro la coriacea compagine di De Zerbi che ha disputato una partita di assoluto spessore tecnico. I ragazzi di Spalletti non sono mai riusciti a fare gioco, risultando confusi e ...

Risultati Serie A - 1^ giornata LIVE : Sassuolo in vantaggio con Berardi : Risultati Serie A, 1^ giornata LIVE – Dopo il successo della Roma nel finale contro al Torino grazie ad un gran gol di Dzeko, continua il programma della prima giornata del campionato di Serie A. Difficile trasferta per l’Inter che affronta in trasferta il Sassuolo, scontri salvezza tra Empoli-Cagliari e Udinese-Parma, sentitissima la gara tra Bologna e Spal. Ecco tutte la giornata in diretta, i Risultati sempre aggiornati su ...