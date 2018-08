Serie A | continuano i problemi con DAZN | presentata una segnalazione all’Antitrust e ad

sportfair

(Di lunedì 27 agosto 2018) Il Responsabile relazioni esterne di Altroconsumo ha reso noto che è stata inviata unaall’Antitrust “Nelle settimane scorse abbiamo assistito al rimpallo da parte degli operatori per giustificare i disservizi. Noi non ci stiamo: i consumatori stanno pagando e non devono fare da tester per le nuove piattaforme. Diciamo no allo spacchettamento e al doppio abbonamento, e non è ammissibile che nonostante tutto i tifosi debbano subire anche disservizi nella fruizione delle partite“. Alessandro Bianchi Sono le parole di Ivo Tarantino, Responsabile relazioni esterne di Altroconsumo che in un comunicato – denuncia “ancoranella trasmissione in tv delle partite di calcio. Dopo la seconda domenica di campionato diA inella trasmissione televisiva delle partite di calcio si confermano. Idella piattaformaha ...