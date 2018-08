Serie A Chievo | D' Anna | «Ora dobbiamo reagire»

Fiorentina-Chievo 4-1 - Serie A 2018/2019 : risultato e cronaca in diretta live : Fiorentina-Chievo , 2ª giornata Serie A 2018 / 2019 : cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato , pagelle, tabellino e sintesi.

Serie A Chievo - D'Anna : «Fiorentina? Andiamo a prenderli alti» : VERONA - "Rispetto alla gara con la Juventus ci sarà qualche variazione tattica. Tutti devono essere pronti: gli interpreti in campo possono cambiare sempre" . Lorenzo D'Anna , tecnico del Chievo , si ...

VIDEO/ Chievo-Juventus (2-3) : highlights e gol. D'Anna : Cr7 eccezionale ma tutta la Juve... ( Serie A) : VIDEO Chievo Juventus (2-3) : highlights e gol della partita, valida per la 1^ giornata di Serie A. Le immagini salienti della sfida al Bentegodi (18 agosto).(Pubblicato il Sun, 19 Aug 2018 11:42:00 GMT)

Serie A - Chievo-Juventus 2-3 : i commenti : Per lo Scudetto servirà faticare, conquistando i 3 punti nel finale abbiamo mandato un bel segnale a tutti A Sky Sport ha parlato anche l'amministratore delegato della Juventus Beppe Marotta, ...

VIDEO/ Chievo-Juventus (2-3) : Repice fa impazzire i bianconeri! Highlights e gol della partita ( Serie A) : VIDEO Chievo Juventus (2-3) : Highlights e gol della partita , valida per la 1^ giornata di Serie A. Le immagini salienti della sfida al Bentegodi (18 agosto).(Pubblicato il Sun, 19 Aug 2018 08:39:00 GMT)

Video/ Chievo-Juventus (2-3) : highlights e gol della partita ( Serie A - 1^ giornata) : Video Chievo Juventus (2-3) : highlights e gol della partita , valida per la 1^ giornata di Serie A. Le immagini salienti della sfida al Bentegodi (18 agosto).(Pubblicato il Sun, 19 Aug 2018 03:05:00 GMT)

PAGELLE/ Chievo-Juventus (2-3) : Fantacalcio - Ronaldo non segna ma che numeri! ( Serie A 2018-2019) : PAGELLE Chievo Juventus (2-3) : Fantacalcio , i voti della partita di Serie A, valida per la 1^ giornata del campionato 2018-2019. I protagonisti, migliori e peggiori al Bentegodi(Pubblicato il Sat, 18 Aug 2018 22:37:00 GMT)

Serie A Chievo - D'Anna : «Rammarico - ma buona prestazione» : VERONA - "Siamo rammaricati per il risultato: resta però la buona prestazione. All'inizio siamo partiti intimoriti da Ronaldo , poi siamo usciti e abbiamo giocato, creando i presupposti per segnare. ...

Serie A Chievo-Juventus 2-3 - il tabellino : VERONA - La Juventus passa immediatamente in vantaggio con Khedira, ma prima dell'intervallo il Chievo trova la via del pareggio. Nella ripresa, all'11', Cancelo stende Giaccherini in area: il secondo ...