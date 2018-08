Serie A Cagliari | Maran | «Il rigore ci ha rovinato la festa»

Serie A - Cagliari-Sassuolo : 2-2. Il tabellino : Boateng esulta dopo il pari su rigore alla Sardegna Arena. Getty Cagliari-Sassuolo 2-2 , Primo tempo 1-0, MARCATORI: 10' Pavoletti, C,, 54' Berardi, S,, 73' Pavoletti, C,, 99' Boateng, S,, rig., ...

Serie A - Cagliari-Sassuolo 2-2 : doppio Pavoletti - Boateng pareggia al 98' : Il rigore trasformato da Boateng al 98'. Ansa Un Pavoletti incontenibile di testa, ma il Sassuolo si salva al 98' contro il Cagliari. Boateng alla Sardegna Arena fissa il 2-2 finale al termine d'una ...

Risultati Serie A - 2^ giornata LIVE : gran gol di Perisic - in vantaggio Cagliari e Genoa : Risultati Serie A, 2^ giornata LIVE – Dopo il successo della Spal contro il Parma continua il programma della seconda giornata del campionato di Serie A, turno che ha già regalato grande spettacolo. Inter e Torino alla ricerca dei primi punti in campionato dopo l’esordio negativo, il Genoa davanti al pubblico amico contro l’Empoli. Scontro salvezza tra Cagliari e Sassuolo, la Fiorentina in casa contro il Chievo, ...

Cagliari-Sassuolo - Serie A 2018/2019 : formazioni ufficiali e partita in diretta live : Cagliari-Sassuolo, 2ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Cagliari - Klavan si presenta : 'La Serie A un sogno che si avvera. Mi ispiro a Maldini' : Dalla Champions sfiorata nella notte di Kiev alla lotta salvezza in Serie A. Da Liverpool a Cagliari, questa la nuova sfida di Ragnar Klavan. Sarà il primo estone a sbarcare nel nostro campionato. Lui,...

Serie A Cagliari - lesione muscolare per Ceppitelli : Cagliari - Controlli medici per Luca Ceppitelli , uscito per infortunio al 24' del primo tempo di Empoli- Cagliari . Il giocatore, come comunica il Cagliari, "è stato sottoposto nella giornata di oggi ...

Serie A Cagliari - Ceppitelli ko : lesione muscolare : Cagliari - Controlli medici per Luca Ceppitelli , uscito per infortunio al 24' del primo tempo di Empoli- Cagliari . Il giocatore, come comunica il Cagliari, "è stato sottoposto nella giornata di oggi ...

Video/ Empoli Cagliari (2-0) : highlights e gol della partita (Serie A - 1^ giornata) : Video Empoli Cagliari (2-0): highlights e gol della partita, valida per la 1^ giornata di Serie A. Le immagini salienti della sfida al Castellani. Decidono le reti di Rade Krunic e Caputo(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 10:04:00 GMT)

Serie A - Empoli-Cagliari : 2-0. Il tabellino : Empoli-Cagliari: 2-0 , Primo tempo 1-0, MARCATORI : Krunic, E, al 14' pt.; Caputo, E, al 6' s.t. EMPOLI, 4-3-1-2, Terracciano, Di Lorenzo, Rasmussen, Silvestre, Antonelli, dal 27' s.t. Pasqual,; ...

Serie A - Empoli-Cagliari 2-0 : Krunic e Caputo stendono i sardi : Per l'Empoli di Andreazzoli arrivano i primi preziosissimi 3 punti nel giorno del ritorno in A. Decidono i gol di Krunic nel primo tempo e di Caputo nella ripresa. I toscani rovinano così il debutto ...

Serie A - 1^ giornata : Dzeko fa volare la Roma. Inter al tappeto. Crollo Cagliari - ride l’Empoli : Dzeko FA volare LA ROMA- In attesa di Atalanta-Frosinone, 1^ giornata di Serie A che va in archivio. Roma sbanca Torino grazie ad un gol di Dzeko all’ultimo respiro. Super gol dell’attaccante bosniaco: sinistro al volo ad incrociare sul palo lontano della porta difesa da Sirigu. Primi tre punti per i giallorossi, primo passo falso […] L'articolo Serie A, 1^ giornata: Dzeko fa volare la Roma. Inter al tappeto. Crollo Cagliari, ...

Serie A 2018-2019 - risultati prima giornata e classifica : crollo Inter col Sassuolo - vincono le altre big - ok SPAL e Cagliari : Serata con quattro partite valide per la prima giornata della Serie A 2018-2019. Oltre alla sconfitta dell’Inter sul campo del Sassuolo (decide Berardi su calcio di rigore), si sono materializzate due vittorie e un pareggio. L’Empoli ha sconfitto il Cagliari per 2-0: al 14′ Krunic insacca il cross deviato di Zajc, al 52′ il gol di Caputo che concretizza ancora l’invito di Zajc. La SPAL ha vinto il derby col Bologna ...

Serie A - L'Empoli comincia alla grande : battuto il Cagliari 2-0 : Il tabellino del match Le formazioni ufficiali del match La cronaca del match QUI EMPOLI Qualche dubbio per Andreazzoli in vista dell'esordio in Serie A. Il modulo sarà lo stesso della scorsa ...

Empoli-Cagliari - Serie A 2018/2019 : formazioni ufficiali e partita in diretta live : Empoli-Cagliari, 1ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.