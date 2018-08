Serie A | anche se a digiuno dopo due gare | CR7 favorito come capocannoniere

Carlo Della Corna morto : calcio Como in lutto/ Ultime notizie - aveva 66 anni - ha giocato anche in Serie A : Carlo Della Corna morto: calcio Como in lutto. Ultime notizie, aveva 66 anni, ha giocato anche in Serie A vestendo la maglia dell'Udinese. Faceva l'allenatore dei giovani(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 14:08:00 GMT)

Banche rosse - la Serie tv che fa tremare la Boschi sui crac Etruria e Monte dei Paschi : Raccontare col dovuto tatto ma senza tralasciare la verità dei fatti la storia recente del Monte dei Paschi, la più antica banca del mondo, è già di per sé un' impresa. Volerne fare una fiction per ...

Serie B 2018-19/ Torneo a 19 squadre...per ora : 22 o 24 dopo il 7 settembre? C'è anche il rischio sciopero : Serie B 2018-19: dalla novità DAZN al Torneo 19 squadre... fino al 7 settembre, quando il format del campionato potrebbe essere nuovamente rivoluzionato(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 12:02:00 GMT)

Serie B su DAZN - tra i telecronisti anche Riccardo Mancini e Alessandro Iori : Scatta questa sera alle 21, con l'anticipo Brescia-Perugia, la nuova stagione del campionato di Serie B. Sarà un torneo ricco di novità, a partire dal fatto che saranno al via solamente 19 squadre, al contrario delle 22 del passato campionato, e a turno ognuna avrà un weekend di riposo. Oltre a questo, va ricordato che per la prima volta nella storia tutte le partite della Serie BKT, nuova denominazione della manifestazione cadetta, saranno ...

Juventus - Lazio - la prima gara Sky di Serie A in 4k HDR. E poi anche F1 e Premier : Juventus-Lazio è il big match del weekend che inaugura la Serie A di Sky in 4K HDR grazie a Sky Q. Sabato 25 agosto, alle ore 18 in esclusiva su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251, il debutto casal...

Juventus-Lazio - su Sky la prima gara di Serie A in 4k HDR. E poi anche F1 e Premier : LA PROGRAMMAZIONE DEI GRANDI EVENTI IN 4K HDR SU SKY: Sabato 25 agosto ore 15, Gran Premio del Belgio " qualifiche, Sky Sport F1 e Sky Sport Uno, ore 18, Juventus-Lazio, Sky Sport Serie A e Sky Sport ...

Anche la Serie D slitta : campionati al via il 16 settembre : Non sembra esserci pace per i campionati minori. Dopo la Serie C, Anche la Serie D posticipa l’inizio dei campionati al 16 settembre, anziché il 2 dello stesso mese come già stabilito in precedenza dal Dipartimento Interregionale. La decisione definitiva è stata annunciata dal presidente della Lega nazionale dilettanti, Cosimo Sibilia. La scelta nasce con […] L'articolo Anche la Serie D slitta: campionati al via il 16 settembre è ...

The Big Bang Theory - anche il "no" di Jim Parsons dietro la decisione di chiudere la Serie : "Non crediamo che la prossima stagione di The Big Bang Theory sarà l'ultima": così, ad inizio mese, diceva Kelly Kahl, la presidente della sezione Intrattenimento della Cbs. Ieri, però, è arrivato un "E invece..." che ha cambiato le carte in tavola. Come vi abbiamo già raccontato, infatti, la dodicesima stagione della sit-com, in partenza negli Stati Uniti il 24 settembre, sarà l'ultima.Un annuncio che non rivela risentimenti o divergenze ...

Baseball - semifinali playoff Serie A1 : l’UnipolSai Bologna è la prima finalista - Nettuno battuta anche in casa e superata 3-0 nella Serie : Troppo Bologna per il Nuova Città di Nettuno e probabilmente anche per il campionato di serie A1 di casa nostra. I felsinei vanno in finale, chiudono la serie allo “Steno Borghese” senza patemi, con un secondo inning che vede segnare 4 punti grazie alla volata di sacrificio di Garcia che porta a casa Marval, autore di un doppio in apertura di ripresa, e al fuoricampo da tre punti di Maggi che spedisce al centro la pallina che taglia ...

Bari - De Laurentiis scatenato : “presto in Serie A - ecco il nuovo allenatore” - tutto anche sul mercato : Dopo il fallimento il Bari si prepara a ripartire dalla Serie D con De Laurentiis presidente. Importanti obiettivi del numero uno, annunciato il nuovo allenatore: “il presidente sarà mio figlio Luigi, il sottoscritto ed Edoardo, l’altro mio figlio, saremo presidenti onorari. Questa squadra deve arrivare in Serie A il prima possibile. Cornacchini sarà l’allenatore? Sì, a breve Pompilio spiegherà il perché della scelta. Abbiamo scelto ...

Basket Serie A - Sassari prende anche Diop : ROMA - Sassari ha perfezionato l'ingaggio di Ousmane Diop, che sarà legato per i prossimi quattro anni al club sardo. Classe 2000, senegalese di passaporto italiano, Ousmane arriva alla corte di ...

Crollo ponte Genova : stop anche in Serie D : La Lega Nazionale Dilettanti, attraverso il suo Dipartimento Interregionale, ha disposto il rinvio del turno preliminare della Coppa Italia di Serie D, in programma per il fine settimana, per rispetto della giornata di lutto nazionale indetta per la tragedia che ha colpito la città di Genova e per solidarietà ai familiari delle vittime. In modo particolare, la LND, si stringe attorno al ricordo di Marius Djerri, 22 anni, di origine ...

