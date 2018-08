SCENARIO Il fallimento di Tria in Cina apre le danze degli speculatori

ilsussidiario

: @maumartina Il problema è che questo governo è il simbolo del vostro fallimento. Quello più grave è che non avete a… - Omo_Neri : @maumartina Il problema è che questo governo è il simbolo del vostro fallimento. Quello più grave è che non avete a… -

(Di lunedì 27 agosto 2018) Per placare i mercati servirebbe un summit di Governo in cui fornire delle chiare risposte ad alcune domande sulla politica economica che si intende perseguire. STEFANO CINGOLANI(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 06:02:00 GMT)FINANZA/ La Germania vuole l'arma segreta di Bruxelles, di G. SapelliRIPRESA E POLITICA/ Così il Governo può far crescere il Pil e la fiducia dell'Ue, di C. Pelanda