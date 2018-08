Sardegna | lo spettacolo delle dune della spiaggia Is Arenas Biancas VIDEO

Sardegna : lo spettacolo della Barbagia all’alba di oggi [GALLERY] : spettacolo oggi nella Barbagia di Seulo, in Sardegna: ecco le valli inondate di nebbia e quello che dovrebbe essere lo Spettro di Brocken, o arcobaleno circolare. Le foto scattate alle 7 di questa mattina da Corrado Mascia col drone mettono in risalto l’estrema bellezza di questi territori in parte incontaminati. L'articolo Sardegna: lo spettacolo della Barbagia all’alba di oggi [GALLERY] sembra essere il primo su Meteo Web.