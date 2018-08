Sanzioni | l' Iran porta gli Usa davanti alla Corte di Giustizia

Dall'Ue 18 milioni di euro in aiuti all'economia iraniana - colpita dalle Sanzioni Usa : 'Non solo i popoli della regione - ha sottolineato Hatami - ma tutto il mondo è in debito con la Siria per le battaglie contro i terroristi', auspicando al contempo che presto venga 'liberato' tutto ...

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora : Sanzioni Usa - Total si ritira dall'Iran - 21 agosto 2018 - : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: tragedia nel parco del Pollino. Iran, la Total si ritira dal Paese dopo la reimposizione delle sanzioni Usa sul pro

Total lascia l'Iran dopo le Sanzioni Usa : Teheran, 20 ago., askanews, - Il colosso dell'energia francese Total ha ufficialmente annunciato il proprio disimpegno dall'Iran, dove era impegnato nello sviluppo di un sito del gas, dopo la ...

Trump pronto a imporre Sanzioni contro tutti i paesi che importano petrolio da Iran - WSJ - : L'amministrazione Trump starebbe preparando sanzioni contro tutti i paesi che importano petrolio dall'Iran. E' quanto riporta il Wall Street Journal, affermando che tra i paesi a rischio sanzioni si ...

L'Iraq è diviso sulle Sanzioni contro l'Iran : Anche il suo ministro degli esteri Ibrahim al Jafari si è detto contro le sanzioni, auspicando "una soluzione politica". Finora i partiti e le milizie sciite si sono opposte solo verbalmente. Ma la ...

L’Iraq è diviso sulle Sanzioni contro l’Iran : La decisione di Donald Trump ha conseguenze per entrambi i paesi. In Iraq partiti filoiraniani condannano le sanzioni, ma il premier “si adeguerà”. Leggi

Iran : ayatollah Khamenei - economia penalizzata da mala gestione più che da Sanzioni Usa : Teheran, 13 ago 11:40 - , Agenzia Nova, - L'economia dell'Iran è "penalizzata più dalla mala gestione che dalle sanzioni adottate dagli Stati Uniti" nei confronti della Repubblica... , Irt,

L'offensiva di Trump/ Le Sanzioni all'Iran un danno per l'Italia : I governanti, infatti, possono addossare la responsabilità del peggioramento dell'economia non ai propri errori ma alla malvagità di coloro che hanno imposto le sanzioni. In ogni caso, dato che non ...

Ecco i veri obiettivi - geopolitici - delle Sanzioni Usa all'Iran : Insomma, la strategia dell'amministrazione Trump per isolare l'economia iraniana sembra stia funzionando. Tutto quello che avete letto e sentito " che le sanzioni non avrebbero funzionato, che gli ...

Iraq : i partiti sciiti si schierano con l'Iran contro le Sanzioni Usa : Baghdad , 09 ago 10:15 - , Agenzia Nova, - L'Organizzazione Badr, formazione politica irachena guidata da Hadi al Amiri, ha condannato ieri, 8 agosto, le sanzioni imposte dagli Stati... , Irb,

Zarif risponde a Trump : le Sanzioni Usa non fermeranno il petrolio iraniano : ... sottolineando che 'gli scatti d'ira e i tweet in maiuscolo' non cambieranno il fatto che il mondo è 'stanco dell'unilateralismo' Usa. Nei giorni scorsi l'inquilino della Casa Bianca ha lanciato un ...

Sanzioni all'Iran al via. Trump minaccia la Ue : "O con loro o con noi" : Mentre il prossimo 5 novembre, come ha già confermato l'amministrazione Trump, arriverà un'altra stangata - ancora peggiore - con una stretta su settori strategici per l'economia della Repubblica ...

La sfida dell'Europa a Trump sulle Sanzioni all'Iran : 'Il commercio non si ferma' : Sono due tra i giganti dell'economia occidentale che hanno rinunciato a commesse da miliardi di dollari per il timore di finire in mezzo al duello Washington-Teheran e perdere il mercato americano, ...

Trump - al via Sanzioni Usa contro l'Iran/ Mosca attacca : "Profondamente delusi : si salvi intesa con Teheran" : Iran, da domani gli Usa imporranno nuove sanzioni al Paese arabo sull'importazione di alcuni beni: si attende la reazione di Rouhani, mentre Trump si dice disponibile a incontrarlo(Pubblicato il Tue, 07 Aug 2018 18:16:00 GMT)