Samsung Galaxy Note 9 riceve la TWRP e una prima custom ROM

Samsung Galaxy J4 Prime e Galaxy A9 potrebbero avere la colorazione rosa : Samsung si prepara a proporre i suoi smartphone in uscita nei prossimi mesi nella colorazione rosa, fra cui Galaxy J4 Prime e Galaxy A9.

Samsung Galaxy Note 9 non è facilmente riparabile - parola di iFixit : Anche iFixit sottopone il nuovo top di gamma Samsung Galaxy Note 9 al teardown completo, assegnandogli un voto non proprio lusinghiero.

Samsung Galaxy Note 9 può essere acquistato da oggi in Italia : Un paio di settimane fa è stato presentato al pubblico il nuovo Samsung Galaxy Note 9, il nuovo esponente della famiglia di phablet del produttore sudcoreano, e adesso dopo il periodo di prenotazioni, è arrivato il momento che in tanti aspettavano. A partire da oggi, 24 agosto, il Galaxy Note 9 può essere acquistato nei negozi anche in Italia. Le vendite del nuovo phablet sono aperte da oggi, permettendo a tutte le persone interessate ad ...

Samsung Galaxy S10 : lettore di impronte nel display per tutti i modelli? : tutti i modelli della serie Samsung Galaxy S10 potrebbero essere dotati di sensore di impronte digitali integrato nel display.

Samsung Galaxy Note 9 - lo smartphone in grado di far tutto. La recensione di GQ : Samsung chiude il suo 2018 in ambito mobile lanciando uno degli smartphone più completi della sua storia. Il Samsung Galaxy Note 9, presentato all'inizio del mese a New York e uscito da pochi giorni anche in Italia, è più potente, più grande e con un alleato in più in grado di spostare gli equilibri, la S-Pen con il Bluetooth, in grado di spostare gli equilibri che regolano la scelta del tuo nuovo smartphone. Il Note 9 non è solo ...

Manuale Samsung Galaxy Note 9 Istruzioni PDF Italiano : Manuale d’uso Italiano Pdf Galaxy Note 9. Tutte le Istruzioni in Italiano per usare subito il telefono Android Samsung Galaxy.

Quanto è efficace il sistema di raffreddamento di Samsung Galaxy Note 9? : Funziona davvero il nuovo sistema di raffreddamento a liquido di Samsung Galaxy Note 9? Una prova ne testa l'efficacia ponendo il nuovo top di gamma di Samsung a confronto con il predecessore, con un OnePlus 6 e con iPhone X. I risultati sono piuttosto contrastanti ma mettono in evidenza un punto.

Samsung Galaxy Note9 test fotocamere : guarda un po' chi si rivede! : ... I miglioramenti sono pochi ma ci sono Le fotocamere di Note 9 non sono dunque nulla di nuovo ma rimangono comunque tra le più apprezzate al mondo e i miglioramenti effettuati da Samsung al software ...

ZeroLemon lancia una custodia con batteria da 5.000 mAh per il Samsung Galaxy Note 9 : ZeroLemon ha lanciato una custodia in TPU con batteria aggiuntiva da 5.000 mAh, grazie alla quale l'autonomia del Samsung Galaxy Note 9 raddoppia

Con l'aggiornamento di agosto i Samsung Galaxy S7 Vodafone : problemi chiamate risolti? : Ricevono l'aggiornamento con la patch di agosto anche i Samsung Galaxy S7 Vodafone, che stanno iniziando ad essere raggiunti dal pacchetto G930FXXU2ERH1, con CSC G930FVFG2ERH1, CHANGELIST 13895453, build date risalente al 31 luglio. Il link al download della release per l'installazione manuale è disponibile a questo indirizzo, ma potrete, com'è ovvio che sia, attendere anche la notifica OTA, specie se poco esperti o non avvezzi ad operazioni ...

Promozioni Samsung Galaxy Note 9 - arrivano le offerte Wind e Tre per acquisto a rate : E'stato sicuramente uno dei dispositivi più attesi di quest'estate 2018, e Samsung ha deciso quest'anno di anticipare i tempi e di presentarlo gia' ad agosto, esattamente il 9 agosto: parliamo del Samsung Galaxy Note 9. Di solito la gamma Note è sempre stata presentata a settembre e lanciata ad ottobre. I motivi di questa strategia commerciale di Samsung non si conoscono, possiamo però ipotizzare che in questo modo tale dispositivo non sara' ...

Anche Samsung Galaxy J5 2017 riceve l'aggiornamento ad Android 8.1 Oreo : Samsung Galaxy J5 (2017) sta ricevendo l'aggiornamento ad Android 8.1 Oreo, con le patch di sicurezza di agosto, a partire dalla Polonia.

Samsung celebra la serie Galaxy Note "dimenticandosi" di Galaxy Note 7 : Samsung pubblica una infografica nella quale ripercorre la storia della serie Galaxy Note, "dimenticandosi"di Samsung Galaxy Note 7.

A far compagnia a Samsung Galaxy Note 9 ci sono anche 157 nuove emoji : Il nuovo Samsung Galaxy Note 9 è finalmente acquistabile da tutti e arriva con le emoji contenute nel nuovo standard emoji 11.0.