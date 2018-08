Salvini | sei figo ma non mi avrai!

Alessandro Sallusti - la verità che nessuno dice a Salvini : 'Ora che sei indagato - guarda chi è rimasto con te' : L'indagine avviata dal procuratore di Agrigento su Matteo Salvini è stato un regalo smisurato per il ministro dell'Interno. Ne è sicurissimo il direttore del Giornale , Alessandro Sallusti , che nel ...

Gianfranco Miccichè presidente ARS a Salvini : “Sei solo stronzo” : Il caso Diciotti infiamma la politica italiana ed europea, tutti contro Salvini, anche il presidente dell’Assemblea Regionale Sicilia Tutti contro Salvini, questa volta non è il turno di rapper, scrittori o conduttori televisivi, questa volta è il turno di un politico dal peso importante in Sicilia, Gianfranco Miccichè il presidente dell’ARS. Tramite il proprio profilo Facebook lancia un messaggio direttamente a Matteo Salvini, che ...

“Non sei razzista - sei sadico e disumano”. Caso Diciotti - per Salvini arriva la bordata da Forza Italia : Continua a tenere banco il Caso Diciotti. Ieri dalla nave sono scesi 27 ragazzi di età compresa tra i 14 e i 17 anni, tutti eritrei ad eccezione di una ragazzina proveniente dalla Somalia. “Uno di loro – racconta Giovanna Di Benedetto, portavoce di Save The Children – presentava ferite di arma da fuoco. Ci hanno raccontato di essere rimasti rinchiusi per otto mesi al buio dentro una stanza o un container, questo ancora non è ...

Salvini e il selfie ai funerali di Stato a Genova - rabbia sul web : 'Non sei al concerto di Fedez' : Nel giorno dei funerali di Stato per le vittime del Ponte Morandi, crollato lo scorso 14 agosto a Genova, non poteva mancare l'ennesima polemica. Protagonista, e non è la prima volta, il ministro dell'...

Matteo Salvini contestato a Pontida : “Stai rovinando l’Italia - sei un fascista” : Il ministro degli Interni è stato attaccato per la prima volta durante un comizio a Pontida, alla festa della Lega: "Tu stai rovinando l'Italia, sei un fascista". La frase è stata pronunciata da una 17enne, che ha spiegato: "Non sono leghista, non appartengo a nessun partito, e nemmeno frequento i centri sociali".Continua a leggere

Lega - Salvini contestato a Pontida : “Sei un razzista”. Lui : “Ti offro una birra”. Poi calma i presenti : Alla festa delle Lega, a Pontida, Matteo Salvini è stato contestato da una ragazza mentre parlava dal palco: “Sei un razzista, non ti vogliamo”. Il leader del Carroccio le ha risposto: “Ti offro una birra”. Poi ha calmato i presenti che insultavano la contestatrice: “Se continuate così me ne vado”. L'articolo Lega, Salvini contestato a Pontida: “Sei un razzista”. Lui: “Ti offro una ...

Leva obbligatoria - Salvini e il ritorno della leva obbligatoria. Trenta : «Non al passo con i tempi» Sei d'accordo? Vota : Tornare alla leva militare obbligatoria. Sul tema , si può Votare se si è favorevoli o contrari, è tornato l'11 agosto Matteo Salvini nel corso di un comizio a Lesina, in Puglia. «Vorrei che oltre ai ...

Insulti choc a Salvini sul muro : "Sei un uomo pieno di m.." : Matteo Salvini è a Foggia dopo i due drammatici incidenti di sabato e lunedì in sono morti 16 migranti. Erano stipati in camioncini guidati da caporali che li portano nei campi per la raccolta estiva. ...

Grillo 'telefona' a Salvini : 'Dove sei? Qui c'è un nero sul lettino - fai qualcosa' (VIDEO) : Dopo un periodo di assenza Beppe Grillo torna a far parlare di sè in una particolare ed ironica versione balneare, ponendosi in modo molto pungente e irriverente, coinvolgendo in qualche modo nel suo video sia Matteo Salvini [VIDEO] sia Luigi Di Maio. Grillo sfottò a Salvini: migranti in spiaggia, fa' qualcosa Entrando nel dettaglio, nel nuovo video postato nella sua pagina Facebook, il fondatore del Movimento 5 stelle si trova su una spiaggia ...