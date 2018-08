Salvini | ' Non voglio l' immunità' Di Maio lo difende

Salvini e il processo : "Rinuncio all'immunità. Andrò davanti al giudice a spiegare che non sono un sequestratore" : Renzi: "Doppia morale" Una fine strategia politica, quella di Salvini: la scelta di non optare per l'immunità ma di affrontare , l'eventuale, processo infatti potrebbe davvero tramutarsi in uno ...

Caso Diciotti - Luigi Di Maio : “Noi stiamo difendendo l’Italia. Salvini Non deve dimettersi” : Per Luigi Di Maio, Matteo Salvini ha ragione e non deve dimettersi. In un'intervista concessa a La Stampa, il vicepremier del Movimento 5 Stelle ha dichiarato: "Il Caso Diciotti è stato un chiaro segnale al mondo per dire che l'Italia fa sul serio sulla redistribuzione dei migranti. E i giorni passati per risolvere il Caso sono serviti a trovare la soluzione migliore per chi era a bordo".Continua a leggere

Diciotti - Di Maio : "Il codice etico dice che Salvini Non si deve dimettere" : Il vicepremier chiede "rispetto per la magistratura", ma sulle indagini a carico del ministro dell'Interno dice: "Credo sia un atto dovuto". Sulle polemiche riguardo al tweet contro Alfano e la doppia morale: "Doveva dimettersi a prescindere dall'indagine"

Salvini twitta : "Il pm che mi indaga parlava di rischio terroristi sui barconi : io non ho cambiato idea" : "Qualche mese fa il procuratore di Agrigento (quello che mi sta indagando) diceva: 'Il rischio di terroristi a bordo dei barconi è alto'. Ha cambiato idea? Per me il problema rimane lo stesso anche oggi". Lo scrive il Ministro degli Interni, Matteo Salvini, su twitter, riferendosi al Procuratore di Agrigento, Luigi Patronaggio, che indaga sul caso della nave Diciotti.Il riferimento del ministro Salvini è alle dichiarazioni ...

Non solo Fico : nel M5S vari parlamentari critici sulla 'linea Salvini' sui migranti : La vicenda della nave Diciotti, ormeggiata per giorni nel porto di Catania, è giunta ormai a conclusione. Un episodio che ha visto, fra le sue molte conseguenze politiche, anche l'emergere di una differenza di vedute piuttosto sostanziale fra il ministro dell'Interno Matteo Salvini e il presidente della Camera Roberto Fico. La terza carica dello Stato è risultato essere dei pochi 'big' nazionali pentastellati ad aver proferito pubblicamente ...

