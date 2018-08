«Salvini non può darci quei famosi 107 milioni»

Diciotti : Salvini - non chiederò l'immunità : 'Se il Tribunale dirà che devo essere processato, andrò davanti ai magistrati a spiegare che non sono un sequestratore. Voglio proprio vedere come va a finire...'. Lo ha detto il ministro dell'Interno,...

Salvini indagato per Diciotti : “Non voglio immunità”/ Ultime notizie - Anm : “Magistrati vanno difesi” : Salvini indagato per caso Diciotti, Di Maio lo difende: "ho fatto solo il mio lavoro, non voglio l'immunità ma non sono un sequestratore". Il caso migranti e le conseguenze politiche(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 20:54:00 GMT)

ELISA ISOARDI E MATTEO Salvini/ La conduttrice : "A 'La prova del cuoco' non porto la vita privata" : A giorni dallo start de La prova del cuoco, ELISA ISOARDI mette le cose in chiaro: "vita pubblica e privata si conciliano perché si dividono". Detto questo, "sono sempre la stessa".(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 18:59:00 GMT)

Diciotti - non capisco perché Salvini critichi la Magistratura : Onestamente non capisco il senso dell’accusa che Salvini rivolge alla Magistratura per il caso della nave Diciotti. Non la capisco perché mi sembra che attenui il senso politico di quello che egli ha fatto. Salvini, con moto machiavellico (voluto o meno), ha cercato lo scontro con l’Unione europea sul tema dei migranti forzando lo sbarco della Diciotti. Il senso machiavellico dell’operazione è stato quello di trattenere i ...

Tajani : 'Salvini? Non si può processare una linea politica. Va fatta la riforma della giustizia' : 'Non si può processare una linea politica, alla fine Salvini sarà prosciolto dal tribunale dei ministri e diventa solo uno scontro propagandistico che non risolve il problema vero: né quello dell'...

Salvini - sei figo ma non mi avrai! : Salvini, sei figo ma non mi avrai. L’ha detto anche Siffredi, che sei “er nuovo Roberto Malone degli anni nuovi” e hai “la faccia del chiavatore”. Con il tuo corpo stai riscattando un tipo estetico finora sottovalutato, ma dal potenziale erotico. Grazie, ma resisterò al tuo fascino. Hai avuto i tuoi meriti mostrando che si può essere leader senza la bellezza di un Ryan Gosling. Che poi quello è pure il solito radical chic femminista, ...

Milano - Bussolati (Pd) : “La nostra Europa non è quella di Orban e Salvini. Imbarazzo M5s è evidente” : “Dovremmo lavorare per togliere fondi europei a Paesi così, Salvini sta invece svendendo Italia a questi Stati che hanno interessi opposti a quelli degli italiani. Ci vuole un’Europa forte e integrata ed è quello di cui Milano ha bisogno, mentre l’Europa disgregata che vogliono loro va in senso opposto agli interessi di questo territorio”. Così Pietro Bussolati, segretario del Pd e Consigliere regionale Milano Metropolitana, parlando ...

Salvini : 'Non chiederò l'immunità. L'inchiesta sarà un boomerang' : 'Da Agrigento verranno tante cose positive e quindi ringrazio il pm perché sarà un boomerang'. Lo afferma il ministro dell'Interno Matteo Salvini spiegando che non farà passi indietro perché non si ...

Salvini : 'Non voglio l'immunità'. Di Maio lo difende : 'Se il Tribunale dirà che devo essere processato andrò davanti ai magistrati a spiegare che non sono un sequestratore. voglio proprio vedere come va a finire...' spiega. Il ministro pentastellato: 'No ...

Salvini e il processo : "Rinuncio all'immunità. Andrò davanti al giudice a spiegare che non sono un sequestratore" : Renzi: "Doppia morale" Una fine strategia politica, quella di Salvini: la scelta di non optare per l'immunità ma di affrontare , l'eventuale, processo infatti potrebbe davvero tramutarsi in uno ...

Salvini : 'L'inchiesta sarà un boomerang. Non voglio l'immunità' : Roma, 27 ago., askanews, - 'Non mi lascio intimidire, da Agrigento verranno tante cose positive e quindi ringrazio il pm perché sarà un boomerang', ha detto il ministro dell'interno Matteo Salvini. Il ...

Diciotti - Salvini : "Inchiesta boomerang per pm - non voglio immunità" : Lo scrive in una nota Silvio Berlusconi sottolineando come "ancora una volta l'autorità giudiziaria è intervenuta su una vicenda esclusivamente politica su cui non dovrebbe minimamente interferire". ...

Caso Diciotti - Luigi Di Maio : “Noi stiamo difendendo l’Italia. Salvini non deve dimettersi” : Per Luigi Di Maio, Matteo Salvini ha ragione e non deve dimettersi. In un'intervista concessa a La Stampa, il vicepremier del Movimento 5 Stelle ha dichiarato: "Il Caso Diciotti è stato un chiaro segnale al mondo per dire che l'Italia fa sul serio sulla redistribuzione dei migranti. E i giorni passati per risolvere il Caso sono serviti a trovare la soluzione migliore per chi era a bordo".Continua a leggere