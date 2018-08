Caso Diciotti - Salvini : 'Niente immunità - andrò davanti ai magistrati' - : "Assolutamente no", risponde il ministro dell'Interno - indagato per sequestro di persona, arresto illegale, abuso d'ufficio - a chi gli chiede se in Senato cercherà voti per non arrivare a processo. ...

Salvini : "Niente immunità - voglio essere processato" : "Se il Tribunale dirà che devo essere processato andrò davanti ai magistrati a spiegare che non sono un sequestratore. voglio proprio vedere come va a finire...". Lo dice Matteo Salvini , a 'Libero', a ...

Diciotti - Di Maio : “Salvini indagato? Non ha violato nostro codice etico. Ma niente attacchi alla magistratura” : “Il ministro Salvini è indagato e io credo che sia un atto dovuto in quanto ministro dell’Interno e quindi titolare delle decisioni su quelle materie”. Lo ha detto Luigi Di Maio in un video pubblicato sul suo profilo Facebook, commentando la notizia dell’inchiesta della procura di Agrigento, che vede indagato per abuso d’ufficio e sequestro di persona il titolare del Viminale. “Allora, come ci si comporta in ...