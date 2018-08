SALVINI INDAGATO | “INCHIESTA DICIOTTI BOOMERANG PER PM” “No all’immunità” | il Ministro

Diciotti - SALVINI INDAGATO pronto a rinunciare a immunità :

SALVINI INDAGATO per caso Diciotti : “ho fatto solo il mio lavoro”/ “No all’immunità” - e Di Maio lo difende : Salvini indagato per caso Diciotti, Di Maio lo difende: "ho fatto solo il mio lavoro, non voglio l'immunità ma non sono un sequestratore". Il caso migranti e le conseguenze politiche(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 11:33:00 GMT)

Diciotti - SALVINI INDAGATO : "Io sequestratore? Procedimento assurdo" : 27 agosto 2018, 10:30 - Matteo Salvini ha rilasciato oggi un’intervista al quotidiano Libero nel corso della quale è tornato sull’apertura di un fascicolo su di lui da parte della Procura di Agrigento: "Ho fatto solo il mio lavoro e sono pronto a rifarlo. Mi spiace per il procuratore di Agrigento. Penso che con tutti i problemi che ha la Sicilia, la priorità non sia certo indagare Salvini". Il ministro dell’Interno è accusato di aver ...

SALVINI INDAGATO : «Inchiesta boomerang - rinuncio all'immunità» : Per i pm di Agrigento «questa inchiesta si rivelerà un boomerang, hanno sbagliato i loro conti se pensavano di fermare o intimorire qualcuno». Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, intervistato ...

SALVINI INDAGATO : «Inchiesta boomerang - rinuncio all’immunità parlamentare» : Il ministro dell’Interno: «Se il pm di Agrigento pensa di intimorirmi si sbaglia» e rilancia la riforma della Giustizia. Nuovo attacco all’Ue: «Quando avranno bisogno di noi li ripagheremo con la stessa moneta»

Diciotti - SALVINI INDAGATO dice : “Voglio andare a processo. Da pm di Agrigento inchiesta boomerang - mi spiace per lui” : “Da Agrigento verranno tante cose positive e quindi ringrazio il pm perché sarà un boomerang“. Per Matteo Salvini dall’inchiesta aperta dai magistrati siciliani sulla nave Diciotti che lo vede coinvolto “verranno tante cose positive”, dice il ministro al Messaggero. E ricordando di avere ricevuto molti “messaggi di solidarietà” anche da parte di giudici e pm, parlando a Libero – che da oggi ha ...

SALVINI : 'Io indagato? Un boomerang per il pm. Riformeremo la giustizia' : 'Ho ricevuto una marea di messaggi di solidarietà ha detto Salvini al quotidiano romano Anche e soprattutto da parte di gente che è fuori dalla politica e che non ha votato Lega. Credo che ad ...

Marco Travaglio - la badilata contro Matteo SALVINI INDAGATO : 'Perché il pm fa bene' : Puntuale come il Natale e il rientro dalle ferie estive arriva l'esultanza di Marco Travaglio per l'indagine a carico di un politico di centrodestra, nel caso in questione quella contro il ministro ...

SALVINI INDAGATO per abuso d’ufficio. Ma se non ci ha mai messo piede! : www.spinoza.it L'articolo Salvini indagato per abuso d’ufficio. Ma se non ci ha mai messo piede! proviene da Il Fatto Quotidiano.

Alessandro Sallusti - la verità che nessuno dice a SALVINI : 'Ora che sei indagato - guarda chi è rimasto con te' : L'indagine avviata dal procuratore di Agrigento su Matteo Salvini è stato un regalo smisurato per il ministro dell'Interno. Ne è sicurissimo il direttore del Giornale , Alessandro Sallusti , che nel ...

SALVINI INDAGATO dalla procura di Agrigento : Sequestro di persona, arresto illegale e abuso d'ufficio, le ipotesi di reato contestate a Matteo Salvini indagato per la vicenda della Nave Diciotti, il pattutagliatore della guardia costiera rimasto ...

SALVINI INDAGATO : ‘Possono arrestare me ma è difficile fermarci’ : Matteo Salvini è indagato ufficialmente, insieme al suo capo di gabinetto, per i reati di sequestro di persona, abuso di ufficio e arresto illegale. La vicenda è quella della nave Diciotti [VIDEO]della Guardia Costiera italiana, bloccata per giorni nel porto di Catania con il suo carico di circa 150 migranti eritrei per ordine del ministero dell’Interno guidato dal leader della Lega. A decidere di trasferire gli atti al Tribunale dei ministri ...

SALVINI INDAGATO - Di Maio lo difende ma i Grillini palermitani criticano Salvini : “rispetti la Costituzione” : Il caso Diciotti alza polvere su polveroni già alti, Salvini indagato, Di Maio lo difende ma deve tenere buoni i Grillini palermitani “Qualche mese fa il procuratore di Agrigento (quello che mi sta indagando) diceva: ‘Il rischio di terroristi a bordo dei barconi e’ alto’. Ha cambiato idea? Per me il problema rimane lo stesso anche oggi”. Lo scrive il Ministro degli Interni, Matteo Salvini, su twitter, riferendosi al ...

DICIOTTI - RETROSCENA SALVINI : "VI PORTO A ELEZIONI E MI PRENDO L'ITALIA"/ La reazione del ministro indagato : DICIOTTI, RETROSCENA Matteo SALVINI:"Vi PORTO a ELEZIONI e mi PRENDO l'Italia". Così avrebbe reagito il ministro indagato. Intanto si è concluso lo sbarco dei 150 migranti a Catania.(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 22:32:00 GMT)