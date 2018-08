Salvini : ho fatto solo il mio lavoro - mi processino pure : Milano, 27 ago., askanews, - "Se il Tribunale dei ministri dirà che devo essere processato andrò davanti ai magistrati a spiegare che non sono un sequestratore. Voglio proprio vedere come va a finire".

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 27 agosto : B. torna con Salvini contro i pm. Intanto gli sbarchi continuano : Lo scontro Salvini e B. contro i magistrati. Di Maio stoppa l’alleato Il Caso Diciotti – Linea comune sui migranti, non sull’attacco ai giudici: “Vanno rispettati”. Avviso all’Ue in vista della manovra: “Se ci aiuta ci ravvederemo” di Carlo Di Foggia L’indagato volontario di Marco Travaglio L’iscrizione del vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini sul registro degli indagati della Procura di Agrigento per le ipotesi ...

“Lo abbiamo denunciato!”. Ahia - guai per Matteo Salvini. Lo hanno fatto davvero. Il motivo : ”abbiamo denunciato il ministro dell’Interno Matteo Salvini per istigazione all’odio razziale (art. 604 bis, I comma, già legge Mancino)” con l’aggravante di averlo fatto ”violando i doveri inerenti alla pubblica funzione di Ministro della Repubblica”. Lo scrive in un post su Facebook, Luigi Calesso, uno dei firmatari della denuncia, presentata ieri alla Procura della Repubblica di Treviso. I firmatari ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 25 agosto : La Ue se ne frega dei migranti. I governi lavorano per Salvini : Migranti Diciotti, oggi il pm a Roma. Salvini: “L’ordine era mio” Il caso – Nono giorno sulla nave ora in porto a Catania: il procuratore che indaga per sequestro di persona sentirà i responsabili tecnici del Viminale e delle Capitanerie di Andrea Palladino e Andrea Tornago Calenda Granturismo di Marco Travaglio Inabissato da tre mesi nei fondali della politica dopo la felice mossa di entrare nel Pd mentre tutti fuggivano e dalla ...

Travaglio contro Salvini : “Governo disumano e xenofobo”/ La vignetta del Fatto : "Il Ministro dell'Interiora" : Travaglio contro Salvini: “Ha reso il governo disumano e xenofobo”. Il direttore del Fatto Quotidiano commenta il caso Diciotti: “Deve intervenire Conte”. Le ultime notizie(Pubblicato il Fri, 24 Aug 2018 19:51:00 GMT)

Steven Tyler ha proibito a Trump di usare una sua canzone. Vasco lo ha fatto con Salvini : Risale allo scorso maggio invece la diffida dei legali di Vasco Rossi nei confronti di Francesco Ruocco, candidato sindaco leghista di Vicenza che, per la sua campagna utilizzava 'Un mondo migliore'. ...

Steven Tyler ha proibito a Trump di usare una sua canzone. Vasco lo ha fatto con Salvini : Che Donald Trump non si azzardi più ad utilizzare i loro pezzi come sottofondo musicale per i suoi comizi, parola di Steven Tyler, frontman degli Aerosmith, una delle più importanti band della storia del rock. Il Presidente degli Stati Uniti qualche giorno fa aveva scelto la loro “Livin’ in the edge” per accompagnare il suo ingresso durante un raduno al Civic Center di Charleston, in West Virginia. Una passione, ...

Scontro Fico-Salvini - Buffagni (M5S) : “Al posto del Presidente della Camera avrei fatto una telefonata prima dell’uscita pubblica” : Stefano Buffagni (M5S) collegato con la trasmissione InOnda (La7) commenta le dichiarazioni del Presidente Roberto Fico sul caso della nave Diciotti: “Credo che Roberto Fico abbia la libertà in questo Paese, in quanto terza carica dello Stato, di dire ciò che pensa. Io forse avrei fatto una telefonata prima di fare l’uscita pubblica, però ognuno fa quello che ritiene” L'articolo Scontro Fico-Salvini, Buffagni ...

Crollo Genova - Salvini : fatto visita a Gianluca e ringraziato Vvff : Roma, 16 ago., askanews, - 'Siamo andati a salutare Gianluca, Ardini di 28 anni genovese con diverse fratture ricoverato in subintensiva, ndr., e a fargli l'imbocca al lupo per il bimbo che nascerà ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 12 agosto : Salvini fonda la Lega Riciclati. Condannati (uno uccise un ladro) e voltagabbana da Pd - FI - Udc e M5S : Centrodestra Salvini prova a mangiarsi B. al Sud con l’esercito degli ex Riciclati – Le Regionali in Abruzzo sono il banco di prova della Lega nazionale a cui non serve Forza Italia: per farlo, però, il Carroccio s’è caricato di tutto di Tommaso Rodano Compiti delle vacanze di Marco Travaglio Non passa giorno senza che uno del governo o della maggioranza giallo-verde arricchisca il bestiario della politica straparlata. Le parole in ...

Matteo Salvini - la paura che serpeggia al Fatto quotidiano : la Lega può arrivare al 40% : La crescita di consenso per la Lega di Matteo Salvini è un fenomeno difficilmente arrestabile, nonostante le speranze di avversari e gufi vari. Alle politiche del 4 marzo scorso, i leghisti sono ...

'Non se ne parla proprio'. L'ultima mossa di Salvini. Ha fatto bene o no? : "La settimana scorsa mi è stato segnalato che sul sito del ministero dell'Interno, sui moduli per la carta d'identità elettronica c'erano 'genitore 1' e 'genitore 2'. Ho fatto subito modificare il ...

Salvini : «Ho fatto togliere genitore 1 e genitore 2 dal sito del ministero. Si torna a madre e padre» : «L'obiettivo che mi pongo da qui fino a fine governo è introdurre il concetto di quoziente familiare , in modo da premiare la natalità e la scommessa sul futuro» ha proseguito Salvini rimanendo sul ...