Salvini ha detto che è ora di riformare la giustizia

Di Maio ha detto che Salvini deve restare ministro anche se indagato : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini è indagato e il lavoro della magistratura va rispettato. Ma Salvini non ha violato il codice etico dei ministri contenuto nel contratto di governo, quindi 'deve ...

Matteo Salvini - Debora Serracchiani accusa : 'Hai votato il salva Benetton'. Lui la umilia : 'Detto da chi...' : 'Sì ho firmato il salva Benetton ma chi non ha vigilato deve tacere'. Matteo Salvini risponde così alla dem Debora Serracchiani , che domenica pomeriggio ha attaccato frontalmente il vicepremier e ...

Cos'ha detto oggi Salvini sulla revoca della concessione ad Autostrade : Roma, 17 ago., askanews, - 'In consiglio dei ministri abbiamo approvato l'avvio dell'iter per la revoca della concessione' ad Autostrade per l'Italia', punto: poi non durerà 15 giorni, ci saranno le ...

Tallini a San Luca : 'A Salvini ho detto che la Calabria è presente' : Questa battaglia diventa finalmente una priorità nell'agenda della politica nazionale e di questo dato devono prendere atto tutte le istituzioni locali. Perché la lotta alle mafie non è soltanto una ...

I migranti - Regeni e i rapporti con Mosca. Cosa ha detto Salvini ad Al Jazira : Dalla non ingerenza in Libia, alla fiducia nella versione del Cairo sul caso Regeni, passando per la contrarietà alle sanzioni contro la Russia e la possibilità di aprire nuove moschee che rispettino le regole. Sono questi, e non solo, i temi affrontati dal ministro dell'Interno, Matteo Salvini, nella trasmissione "Senza confini" andata in onda sul canale arabo Al Jazira, che conta su decine di milioni di ...

Cosa hanno detto Conte e Salvini dopo la visita ai luoghi dell'incidente di Foggia : 'Tutto avviene al ribasso - denuncia lo scrittore - con la politica che utilizza le tragedie, come farà anche oggi, per le solite inutili passerelle'. Domani mattina dalle 8 partirà dalla zona dell'...

Cosa hanno detto Conte e Salvini dopo la visita ai luoghi dell'incidente di Foggia : "Dietro queste morti non c'è dignità, c'era un lavoro sfruttato: noi dobbiamo fare in modo che questo non accada": il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in visita a Foggia all'indomani dell'incidente stradale costato la vita a 12 immigrati di ritorno dal loro lavoro nei campi, ha rilanciato l'impegno a combattere il caporalato e lo sfruttamento del lavoro. "Siamo venuti qui per ...

Salvini - OPA OSTILE LEGA SU FORZA ITALIA?/ Centrodestra - cosa ha detto a Berlusconi : "Silvio - ho sbagliato.." : SALVINI, opa OSTILE LEGA su FORZA ITALIA? Il clamoroso retroscena: il leader del Carroccio avrebbe tentato di lusingare Berlusconi per convincerlo a votare Marcello Foa presidente Rai ma...(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 23:26:00 GMT)

Salvini ha detto di non provare alcun imbarazzo per avere nel suo staff il figlio di Foa : "Assolutamente no". Così il ministro dell'Interno Matteo Salvini, lasciando la scuola centrale antincendi, ha risposto a chi gli chiedeva se provasse "imbarazzo" per la presenza, nel suo staff, del figlio di Marcello Foa. La polemica sulla presenza nello staff che gestisce i social del ministro dell'Interno è scoppiata stamattina quando l'Espresso ha pubblicato un articolo in cui rivelava che ...

“Ma davvero lo ha detto?”. Salvini - la ‘provocazione’ choc del vicepremier. Criticata aspramente ma anche osannata. E l’Italia si divide : Non tende a placarsi lo choc provocato dall’ultima provocazione di Matteo Salvini via social “Tanti nemici, tanto onore!”, ‘cinguetta’ il vicepremier e ministro dell’Interno postando un articolo di stampa che riporta notizia dei vari attacchi subiti nei giorni scorsi, dai settori cattolici a quelli della sinistra. Un tweet che richiama il ‘Molti nemici, molto onore” di Benito Mussolini e ...

“Ma davvero lo ha detto?”. Salvini - la ‘provocazione’ choc del vicepremier. Criticata aspramente ma anche osannata. E l’Italia si divide : Non tende a placarsi lo choc provocato dall’ultima provocazione di Matteo Salvini via social “Tanti nemici, tanto onore!”, ‘cinguetta’ il vicepremier e ministro dell’Interno postando un articolo di stampa che riporta notizia dei vari attacchi subiti nei giorni scorsi, dai settori cattolici a quelli della sinistra. Un tweet che richiama il ‘Molti nemici, molto onore” di Benito Mussolini e ...

Cosa ha detto Salvini su Tav - legittima difesa e Famiglia cristiana a Radio 24 : "Dal punto di vista personale conviene andare avanti e non indietro". Così il ministro dell'Interno Matteo Salvini a Radio 24, risponde a una domanda sui lavori della Tav. "Io come ministro dell'Interno mi occupo della tutela della sicurezza dei lavoratori. Sto garantendo in Piemonte come in Puglia analisi, costi e benefici. L'opera serve? Costa di più bloccarla o proseguire? E questo vale - ha ...

'Cristo dice una cosa - Salvini il contrario'. Lo ha detto monsignor Nogaro : E' veramente bello lodarti e ringraziarti, per il dono della vita, per il dono di questo splendido Pianeta e soprattutto per il dono di Gesù che ha annunciato al mondo che tu sei Papà, il padre di ...

Salvini ha parlato al Washington Post di Europa - euro e migranti. Cosa ha detto - in sintesi : Vogliamo cambiare la sua economia, la sua politica, la fiscalità e le politiche agricole. Ad esempio, cambierei immediatamente la direttiva sulle banche. Dal canto nostro, stiamo facendo di tutto per ...