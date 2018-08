Salute | ninna nanna zen | la musica yoga prima di dormire fa bene al cuore

meteoweb.eu

(Di lunedì 27 agosto 2018)zen. E’ orientale il sottofondo migliore per addormentarsi in relax confici per ladel. A consigliare l’ascolto didel sonno è una ricerca indiana presentata in Germania, a Monaco di Baviera, durante il congresso dell’Esc, la Società europea di cardiologia. “Nel nostro ospedale utilizziamo la musicoterapia”, spiega Naresh Sen dell’Hg Sms Hospital di Jaipur, autore dello studio da cui emerge come i suoni che accompagnano le pratiche di meditazione abbiano “un impatto positivo sulla variabilità della frequenza cardiaca”. Anche i livelli d’ansia calano e cresce la sensazione di positività, dimostra il lavoro che boccia invece il sound pop. La variabilità della frequenza cardiaca, regolata dal sistema nervoso simpatico e parasimpatico, è un parametro che indica la capacità di adattamento a ...