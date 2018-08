Salute | Nas | “Sequestrate 1 800 confezioni di cosmetici irregolari”

NADIA TOFFA/ Nasconde le sue condizioni di Salute? Lei smentisce : grande attesa per il ritorno in TV : Follower preoccupati per le condizioni di salute di NADIA TOFFA. Non mancano le insinuazioni: "Qualcun altro pubblica al posto suo", commenta un fan. (Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 12:54:00 GMT)

Ricerca - nasce 'maglietta smart' in grado di fare check up Salute : ... Conte: 'Mio figlio li ha fatti tutti, l'ho accompagnato io' 8 agosto 2018 Vaccini, Barillari , M5s, shock: 'Chi ha deciso che la scienza è più importante della politica?' 7 agosto 2018 salute, come ...

Salute : 40 anni fa la prima nascita con fecondazione assistita : Il 25 luglio 1978 è una data storica, rivoluzionaria, nel campo della riproduzione medicalmente assistita. A Oldham, cittadina nel Nord dell’Inghilterra, nasce Louise Brown, la prima bambina concepita in provetta grazie alla fecondazione assistita, tecnica che risulterà fondamentale per affrontare con successo infertilità e sterilità. Da quel giorno di tempo ne è trascorso davvero molto e in questi 40 anni la Pma ha sviluppato tecniche ...

La Salute del naso per garantire il benessere fisico : Parlare di naso, non “A naso”, ma a naso. Non bisogna trascurare la salute del naso per garantire il nostro benessere. Gli effetti del naso chiuso

Salute - il naso Cenerentola del corpo umano. Ma errore trascurarlo : Roma, 13 lug., askanews, - Si dice 'avere naso' per indicare una dote preziosa che non tutti possono vantare. Eppure, a dispetto di ciò, il nostro organo olfattivo, strumento principe dell'esistenza ...

Salute - Ministro Grillo : “Tra qualche mese nascerà mio figlio - lo vaccinerò” : “Fra qualche mese nascerà mio figlio e sicuramente sarà mia premura eseguire le vaccinazioni“: lo ha annunciato il Ministro della Salute, Giulia Grillo, durante la conferenza stampa di presentazione della circolare interministeriale sulle vaccinazioni a scuola. “Con Salvini ci siamo confrontati sull’importanza della prevenzione vaccinale e credo ne sia convinto anche lui visto che ha vaccinato i suoi ...

Ginecologi - pediatri e neonatologi al nuovo Ministro della Salute : “Sui punti nascita con meno di 500 parti l’anno non si cambi direzione” : “Chiediamo al Ministro della Salute di proseguire su questa strada e sosteniamo la posizione della Regione Lombardia per il completamento della riorganizzazione dei punti nascita di piccole dimensioni. È un percorso che condividiamo nell’ottica della sicurezza per le mamme e i neonati, obiettivo principale del nostro lavoro”. Così le società scientifiche AOGOI (Associazione Ostetrici Ginecologi Ospedalieri Italiani), SIGO (Società Italiana di ...

Salute - nasce Ethesia Centro Studi Pneumologia Geriatrica : Roma, 20 giu. , askanews, In Italia, le malattie respiratorie, dopo le malattie cardiovascolari e quelle neoplastiche, rappresentano la terza causa di morte e si prevede che, anche a causa dell'...