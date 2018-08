Salute | livelli ottimali di salute cardiovascolare in età avanzata associati ad un minor

meteoweb.eu

(Di lunedì 27 agosto 2018) Averedi molteplici parametri della(come non fumare, peso, alimentazione, attività fisica, colesterolo, glicemia e pressione sanguigna) per le persone più anziane è associato ad un rischioe di demenza. Sono i risultati di uno studio osservazionale condotto dalla Dott.ssa Cecilia Samieri (Università di Bordeaux) su 6.626 adulti di 65 o più anni, senza una storia di malattie cardiovascolari o demenza, residenti in Francia. I partecipanti sono stati seguiti dal gennaio del 1999 al luglio del 2016. Dallo studio, è emerso che un rischioe di demenza e tassii di declino cognitivo eranoa ogni ulteriore parametro a livello ottimale basato su una lista di 7 voci dell’American Hearton, stilata per prevenire le malattie cardiovascolari. Questi risultati sostengono, dunque, la promozione dellaper ...