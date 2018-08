Salute | anche a Giovinazzo vaccini obbligatori per iscriversi a scuola ' Niente

Rughe sulla fronte? Non solo l’età che avanza - indicano anche problemi di Salute : Le Rughe sulla fronte, i solchi orizzontali tra l’attaccatura dei capelli e le sopracciglia, non sono solo un segnale dell’età che avanza, indicano anche un maggior rischio di infarto e di morte cardiovascolare. Secondo Yolande Esquirol e colleghi del Centro ospedaliero universitario di Tolosa in Francia si tratta di un fattore spia, “un possibile nuovo marker di aterosclerosi“: i risultati dello studio sono stati ...

Salute : malattie esotiche si affacciano anche in Europa : Secondo alcuni esperti citati dal Guardian, l’aumento di casi di virus del Nilo Occidentale sarebbe da considerarsi un campanello d’allarme: anche altre malattie finora tipiche dei Paesi esotici si stanno affacciando in Europa, a causa dei cambiamenti climatici. Secondo Jan Semenza dell’European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), sono sempre più frequenti periodi di caldo intenso seguiti da piogge, il clima ...

Salute : stare seduti anche solo 10 minuti riduce la circolazione delle gambe : La sedentarietà fa male, anche se dura poco. Basta infatti stare seduti solo 10 minuti per ridurre la circolazione delle gambe e l’irrigazione sanguigna dei muscoli degli arti inferiori. L’avvertimento arriva da uno studio inglese pubblicato su ‘Experimental Physiology’, in cui però si dimostra anche che l’impatto negativo dell’inattività può essere contrastata con semplici esercizi di contrazione ...

Salute : ecco come l’alimentazione influisce sull’osteoartrite - anche in assenza di obesità : L’osteoartrite è la forma più comune di artrite. Si verifica quando la cartilagine che ammortizza le ossa nelle articolazioni si rompe e si consuma, provocando lo sfregamento delle ossa le une contro le altre. Diversi fattori possono aumentarne il rischio, come lavori ad alto impatto fisico, precedenti infortuni alle articolazioni, età e genetica, ma anche l’obesità è tra i fattori contribuenti più comprovati. Il Dott. Tim Griffin ha dichiarato: ...

Salute, l'Onu dichiara guerra al parmigiano. Nel mirino finiscono anche olio, prosciutto e pizza (Quifinanza.it) Parmigiano reggiano come il fumo.

La Dignità è anche potersi curare. Oltre al lavoro va tutelata la Salute : Il governo ha appena approvato il decreto Dignità. Bene. L’intento è, a condizioni economiche invariate, quello di ridurre la flessibilità dell’impiego della mano d’opera, condizione che nel Jobs act era necessaria ad accrescere il vantaggio d’impresa. La Dignità di chi lavora contro la redditività dell’impresa. Confindustria, ed altri, non solo si sono dichiarati contrari, ma ci hanno avvertito che in ragione delle leggi capitalistiche o se ...

SLIME CANCEROGENO: ritirato dal MINISTERO della SALUTE. Nel mirino la gelatina Every made in Cina che conterrebbe al suo interno Boro e Cromo VI, in quantità superiori ai limiti

Salute : lo stress cronico può danneggiare anche la vista : Uno studio condotto da Bernhard Sabel, direttore dell’Istituto di Psicologia Medica presso l’Università di Magdeburg, pubblicato su EPMA Journal, ha rilevato che lo stress danneggia anche la vista: essere esposti in modo prolungato a tali condizioni può contribuire alla perdita di vista o accelerare la progressione di malattie connesse. L’esperto ha studiato i dati di numerosi studi e trial clinici, scoprendo che condizioni di ...