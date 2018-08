Rubano 14 mila euro a una turista indonesiana Il filmato del furto in ascensore

Milano - Rubano 14 mila euro a una turista : denunciate 4 bosniache : milano, 27 ago., askanews, - Hanno attirato una turista indonesiana in ascensore e, con una mossa improvvisa, le hanno portato via il portafoglio dalla borsetta. Valore del bottino: 14 mila euro. E' ...

Milano - borseggiatrici in stazione : così Rubano 14mila euro a turista | : Quattro borseggiatrici hanno attirato la vittima nell'ascensore della stazione, con la scusa di aiutarla con i bagagli. Poi le hanno sottratto il portafoglio. A incastrarle, le telecamere di ...

Milano - borseggiatrici in stazione : così Rubano 14mila euro a turista : Milano, borseggiatrici in stazione: così rubano 14mila euro a turista Quattro borseggiatrici hanno attirato la vittima nell'ascensore della stazione, con la scusa di aiutarla con i bagagli. Poi le hanno sottratto il portafoglio. A incastrarle, le telecamere di videosorveglianza. Sono state tutte denunciate per furto ...

Milano - Rubano 14 mila euro a una turista : denunciate 4 bosniache : milano, 27 ago., askanews, - Hanno attirato una turista indonesiana in ascensore e, con una mossa improvvisa, le hanno portato via il portafoglio dalla borsetta. Valore del bottino: 14 mila euro. E' ...

Milano - ladre in stazione Centrale : così Rubano 14mila euro a turista - : Quattro borseggiatrici hanno attirato la vittima nell'ascensore della stazione, con la scusa di aiutarla con i bagagli. Poi le hanno sottratto il portafoglio. A incastrarle, le telecamere di ...

Milano - ladre in stazione Centrale : così Rubano 14mila euro a turista : Milano, ladre in stazione Centrale: così rubano 14mila euro a turista Quattro borseggiatrici hanno attirato la vittima nell'ascensore della stazione, con la scusa di aiutarla con i bagagli. Poi le hanno sottratto il portafoglio. A incastrarle, le telecamere di videosorveglianza. Sono state tutte denunciate per furto ...

Ladre nella stazione a Milano Rubano 14mila euro alla turista : Un gruppo ben organizzato. L'obiettivo? Derubare i turisti. E così è stata sgominata una vera e propria banda di borseggiatrici bosniache che alla stazione Centrale di Milano derubavano senza sosta i turisti. L'ultimo colpo è stato messo a segno contro una turista indonesiana che nella borsetta cistodiva ben 14mila euro in contanti. Le borseggiatrici convincono la donna a prendere l'ascensore per andare dalla zona binari al piano terra dove si ...

Milano - Rubano 14 mila euro a una turista. La polizia incastra le borseggiatrici della stazione centrale : ecco come agivano : Un vero e proprio gruppo organizzato con la finalità di derubare vittime prescelte. Attende l’ascensore per andare dall’area binari al piano terra e dirigersi verso il proprio hotel. E’ indonesiana la turista/vittima con tanto di valigia al seguito con sopra appoggiata la propria borsa da passeggio. E’ in quest’ultima che decide di riporre nel proprio portafogli i 14.000 euro destinati allo shopping nella capitale ...

Rubano sabbia in Gallura : turisti nei guai - multa fino a 3mila euro - : I due, originari di Lodi, sono stati fermati al porto di Olbia mentre si stavano imbarcando su un traghetto. A uno dei villeggianti la Capitaneria di porto ha contestato la detenzione illecita

Rubano sabbia in Gallura : turisti nei guai - multa fino a 3mila euro : Rubano sabbia in Gallura: turisti nei guai, multa fino a 3mila euro I due, originari di Lodi, sono stati fermati al porto di Olbia mentre si stavano imbarcando su un traghetto. A uno dei villeggianti la Capitaneria di porto ha contestato la detenzione illecita Parole chiave: ...

Abbracciano le vittime e Rubano loro catenine d'oro : bottino da 7mila euro. Arrestate due giovani sorelle : Usavano la consolidata tecnica dell''abbraccio' per sfilar via preziosi monili come catenine ai proprietari. Sono state scoperte e denunciate due ragazze, sorelle di 23 e 27 anni, da parte dei ...

Danni nel palazzo - poi Rubano il gatto : la «notte brava» dei ragazzini della Milano bene : L'avvocato N. C., 45 anni, vive in via Giangiacomo Mora, di giorno tranquilla contrada commerciale, di notte sfogatoio della movida delle Colonne di San Lorenzo. Sabato scorso, appena sveglio, ha ...

Roma - Rubano 3mila euro di merce in un supermercato a Casal Palocco - arrestati 5 romeni : Cinque persone sono state arrestate per furto dai carabinieri a Casal Palocco, a Roma. Si tratta di quattro uomini e una donna, tutti di origine romena e senza fissa dimora. I cinque, usciti poco ...

Milano : in due deRubano turista all'aeroporto Malpensa - arrestati : Milano, 21 giu. (AdnKronos) - Hanno derubato dello zaino un turista all'interno dell'aeroporto di Malpensa, ma sono stati individuati alla stazione ferroviaria di Milano Centrale e arrestati. Si tratta di due uomini di 29 anni, uno di origine francese, l'altro algerino, in Italia senza fissa dimora