Rootless Pixel Launcher è disponibile nel Play Store

tuttoandroid

: La versione “libera” del Pixel Launcher arriva sul Play Store: ecco come utilizzarla #pcexpander #cybernews… - pcexpander : La versione “libera” del Pixel Launcher arriva sul Play Store: ecco come utilizzarla #pcexpander #cybernews… - arocco1992 : Rootless Launcher sbarca nel Play Store, un'alternativa ispirata dal Pixel Launcher Rootless Launcher arriva fina… - androidworldit : La versione “libera” del Pixel Launcher arriva sul Play Store: ecco come utilizzarla -

(Di lunedì 27 agosto 2018)è un'applicazione che permette di rinnovare l'aspetto di smartphone e tablet tramite uncompletamente gratuito e open source che non richiede il root del dispositivo. Ilè in grado di personalizzare i dispositivi mobili con uno stileed è caratterizzato da una barra di ricerca in basso e dal cassetto delle app accessibile con uno swipe verso l'alto. L'articolonelproviene da TuttoAndroid.