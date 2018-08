Ronaldo a secco | la Juve aspetta | “Ha già capito il nostro Dna” 

Serie A - la Juventus spegne la Lazio allo Stadium : 2-0 con Pjanic e Mandzukic - a secco Ronaldo : La Juventus ha sconfitto per 2-0 la Lazio nel match valido per la seconda giornata di Serie A. Decidono i gol di Pjanic , 30', nel primo tempo e Mandzukic , 75', nella ripresa.

Cristiano Ronaldo - esordio a secco ma felice : l’esultanza social fa il pieno di like [FOTO] : Cristiano Ronaldo esulta su Twitter dopo il successo all’esordio con la maglia della Juventus: il fuoriclasse portoghese fa il pieno di like Tanta attesa per l’esordio di Cristiano Ronaldo in Serie A, una buona partita del complesso ma niente gol. Quelli arriveranno, è una certezza, ma ciò che conta è che siano arrivati i primi 3 punti della stagione. Il fuoriclasse portoghese ha festeggiato sui social il suo primo successo con ...

