Roma | sterilizzare i topi per non ucciderli | l' idea del Comune Soluzione

Sterilizzare i topi per non ucciderli : la proposta del Comune di Roma : Sterilizzazioni al posto delle derattizzazioni: è questa l'idea di Edgar Meyer, responsabile del Benessere Animale nell'Assessorato all'Ambiente del Campidoglio. Controllo demografico e sterilizzazione al posto di pasticche per uccidere i topi: ecco il succo della proposta avanzata alla giunta Raggi, riportata dal Corriere della Sera.Dobbiamo trovare alternative non cruente per contenere la popolazione dei topi a Roma. Penso a un bando ...