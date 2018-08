Roma Scuola manovre salvavita nei bambini | aperte iscrizioni al corso

Roma - II municipio : nuova area giochi per scuola infanzia Mazzini : Nello specifico, alla Mazzini sono stati organizzati diversi eventi che hanno consentito la raccolta fondi: spettacoli teatrali, il mercatino di Natale, un concerto di musica gospel. «La ...

Scuola. Roma Capitale e Miur siglano protocollo d’intesa triennale : Garantire un approccio sinergico riguardo i dati sulle iscrizioni nelle scuole (infanzia, elementari, medie), gli aspetti finanziari e patrimoniali, le

Roma : Scuola - mensa si pagherà solo on line : Roma – Dopo l’iscrizione e tutti i servizi a essa connessi, presto – ma non da quest’anno – anche la refezione scolastica a Roma si paghera’ solamente online, con l’abolizione della distribuzione dei bollettini cartacei. È questo l’obiettivo della proposta di delibera di iniziativa della commissione capitolina Scuola che e’ stata esaminata oggi in una riunione congiunta con la Bilancio, e che ...

Scuola - nasce a Roma l’Istituto Tecnico Sistema Moda “Micol Fontana” : Al via dall’anno scolastico 2018/2019 il nuovo diploma quinquennale attivato presso l’Istituto Aniene. Intitolato alla stilista fondatrice dell’atelier di alta Moda Sorelle Fontana, il corso di studi prevede un ampio ricorso all’alternanza Scuola-lavoro per formare i professionisti del futuro. Roma, 16/07/2018 – Sarà inaugurato a partire dall’anno scolastico 2018/2019 l’indirizzo di diploma quinquennale Sistema Moda […] L'articolo Scuola, ...

Addio a Franco Mandelli - la sua eredità nella scuola Romana. L'allievo : "Per lui il paziente sempre al centro" : Con Franco Mandelli scompare il padre dell'Ematologia italiana. Già ordinario alla Sapienza, dell'Ematologia può essere considerato il capostipite, insieme con Sante Tura di Bologna, a Pierluigi Rossi-...

Roma : Urinava davanti scuola bambini - arrestato : Roma – La Polizia di Stato ha arrestato un giovane nigeriano di 22 anni. E’ accaduto nel centro estivo di una parrocchia di Selva Candida. L’uomo stava urinando davanti ai bambini. Un poliziotto del Reparto Scorte della Questura di Roma ha visto l’uomo che, con i pantaloni abbassati, era rivolto verso i bambini. L’agente si e’ subito fermato. E, dopo essersi qualificato, gli ha intimato di rivestirsi. Il ...

Maestre scuola infanzia e nido : doppia graduatoria a Roma - bando in scadenza a fine giugno : Arriva una possibile soluzione dalla Giunta Raggi per le docenti precarie delle scuole dell'infanzia e degli asili nido di Roma: verranno istituite due graduatorie attraverso un bando di selezione in scadenza a fine giugno 2018, che serviranno a conferire incarichi di supplenza per il prossimo anno scolastico. Si trattera', pertanto, di due graduatorie dedicate alle supplenze negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia. La notizia è riportata ...

Roma - prof boccia il figlio e viene strozzato dal padre/ Docente 24enne picchiato a scuola : ora è ricoverato : Roma, professore boccia il figlio assieme al Consiglio e viene picchiato, aggredito e quasi strozzato dal padre. Docente 24enne ricoverato: è la 35esima aggressione a scuola nel 2018