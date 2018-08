Roma | Monchi sulla cessione di Strootman | ' Non gli abbiamo puntato una pistola alla testa'

Roma - Monchi commenta così la (giusta) cessione di Strootman : Roma in campo contro l’Atalanta, prima del match importanti indicazioni di Monchi ai microfoni di ‘Sky Sport’, ecco il commento sulla cessione di Strootman: “Chi va via dalla Roma lo fa anche perchè lo vuole, no? Nessuno punta una pistola alla testa per obbligare qualcuno ad andarsene. E’ una scelta che abbiamo fatto tutti, era una situazione che in questo momento doveva andare avanti. L’anno scorso ha ...

Roma - Monchi su Strootman : 'Non gli abbiamo mica puntato una pistola alla testa...' - : Ecco quanto dichiarato dal direttore sportivo spagnolo della Roma ai microfoni di Sky Sport: 'Se l'addio è stato determinato da questioni tecniche o fisiche? No, l'anno scorso Strootman ha giocato ...

STROOTMAN AL MARSIGLIA - FURIOSO CON LA Roma : "MI HANNO VENDUTO"/ Monchi : "Non aveva la pistola alla testa..." : STROOTMAN ceduto al MARSIGLIA, la ROMA vende l'olandese che è pronto a riabbracciare Rudi Garcia. Clamorosa trattativa di calciomercato scuote la capitale giallorossoa.(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 21:02:00 GMT)

Roma - Monchi “spiega” la cessione di Strootman : Kevin Strootman via dalla Roma quando il calciomercato italiano è già chiuso, una decisione di Monchi che farà discutere Kevin Strootman sarà un nuovo calciatore del Marsiglia, è questione di ore, a breve l’annuncio ufficiale. Il calciatore è stato ceduto dalla Roma, a quanto pare non proprio felice di lasciare i colori giallorossi. Il ds Monchi però, parlando a Skysport, ha rigettato ogni ‘accusa’, sostenendo che il ...

Bilancio in attivo e linea verde : i due pilastri della Roma di Monchi : Quando era al Siviglia, aveva fatto della plusvalenza il marchio di fabbrica del club. Monchi ha sempre dovuto fare i conti col Bilancio in Spagna ed è stato chiamato a Roma anche per questo. Se ci soffermassimo sulle cessioni degli ultimi due anni, senza considerare gli ottimi risultati ottenuti, potremmo parlare di smobilitazione: Salah, Alisson, Nainggolan, oltre al più recente Strootman, sono i pezzi pregiati ceduti dai giallorossi ...

Dalla Spagna : 'Roma - Monchi ha trattato Marcos Llorente col Real' : ROMA - È stata una sessione di mercato ricca quella della Roma , che ha chiuso la sessione estiva con ben dodici acquisti. Tante promesse, come Kluivert e Coric , ma anche grandi giocatori affermati ...

Roma - Olsen ‘para’ le perplessità : il dopo-Alisson è una garanzia - l’ultimo colpo firmato Monchi pronto a diventare grande : La prima giornata del campionato di Serie A ha regalato le prime sorprese come la sconfitta dell’Inter sul campo del Sassuolo ma anche qualche conferma: una su tutte la Roma. La squadra di Di Francesco ha ottenuto tre punti preziosi nella gara in trasferta contro il Torino, decisivo l’ingresso dell’attaccante Kluivert che ha fornito l’assist decisivo per Edin Dzeko, il bosniaco sempre più goleador e determinante. Ma ...

Roma - Monchi svela il futuro di Gonalons : 'Andrà in prestito al Siviglia' - : E' già in partenza per la Spagna e domani, se tutto va bene, sosterrà le visite mediche', questo il commento del dirigente intercettato dai microfoni di Sky Sport. Monchi ha commentato anche il ...

Roma - Monchi : «Gonalons oggi al Siviglia. Olsen? Ci ha sorpresi» : Prima del match contro il Torino, il direttore sportivo della Roma, Monchi ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Sky Sport.

Roma - Gonalons al Siviglia. Monchi : "Domani le visite mediche" : Manca solo l'ufficialità ma Maxime Gonalons è un nuovo giocatore del Siviglia. Il ds Monchi, ai microfoni di SkySport, nel pre-partita di Torino-Roma, ne ha confermato la cessione tramite la formula ...

Calciomercato Roma - Monchi annuncia una cessione : Calciomercato Roma – La Roma è in campo per la gara di campionato contro il Torino, prima del match indicazioni di Monchi ai microfoni di Sky Sport: “Gonalons se tutto va bene andrà al Siviglia in prestito secco. Il giocatore sta andando oggi in Spagna e domani farà le visite mediche. Olsen? Sostituire Alisson non era facile, è uno dei cinque migliori portieri al mondo. Ma tra tante possibilità abbiamo scelto Olsen che ha ...

Roma - Monchi : 'Pastore può giocare in ogni ruolo. Sorpresi da Olsen' : Il direttore sportivo della Roma , Monchi , ha parlato ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dalla sfida contro il Torino : 'Gonalons al Siviglia? Se tutto va bene sarà un prestito secco. Il giocatore sta andando oggi in Spagna e domani farà le visite mediche'. SU PASTORE ...

Il ritorno del Parma e la rivoluzione Romana di Monchi. La domenica nel pallone : TORINO-ROMA , domenica ore 18, arbitro Di Bello di Brindisi, A proposito di campagne acquisti. Monchi ha rivoltato la Roma, garantendo soprattutto le seconde linee che mancavano in passato. Pastore è ...

Calciomercato Roma - Monchi sfoltisce la rosa : accordo con il Siviglia per la cessione di Gonalons : Il club giallorosso ha trovato l’accordo con il Siviglia per la cessione di Gonalons, in Spagna il mercato resterà aperto fino al 31 agosto Il mercato italiano ha chiuso ieri i battenti, ma in giro per l’Europa è ancora possibile fare acquisti. In Spagna, per esempio, il termine ultimo è fissato per il 31 agosto, dunque i club della Liga continuano a muoversi per rinforzare le proprie rose. Il Siviglia è pronto a fare la spesa ...