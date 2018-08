Roma e Atalanta non si fanno male | spettacolare 3-3 all' Olimpico

ilgiornale

(Di lunedì 27 agosto 2018) L'di Gian Piero Gasperini è straripante nel primo tempo all'contro ladi Eusebio Di Francesco e si prepara nel migliore dei modi ad affrontare il playoff di ritorno in Europa League contro il Copenaghen. I nerazzurri, però, hanno sprecato tanto e non sono riusciti a vincere una partita in ghiaccio a fine primo tempo. Lo scoppiettante 3-3 finale porta la firma di Pastore, Florenzi e Manolas per i giallorossi, di Rigone, autore di una doppietta e Castagne le reti dei nerazzurri. L'non è riuscita a chiuderla quando avrebbe potuto, ha divorato diverse occasioni da rete ed ha permesso così alladi rientrare in partita. Con questo pareggio i nerazzurri e giallorossi salgono a braccetto a quota 4 punti, a meno due dal trio formato da Napoli, Juventus e Spal, che hanno messo insieme sei punti nelle prime due giornate.Nel primo tempo lapassa in ...