Roma | Di Francesco | L' Atalanta andava al doppio nel primo tempo Ma poi

Roma-Atalanta - Di Francesco furioso al termine della partita : Roma-Atalanta, gol e spettacolo nel posticipo della seconda giornata del campionato di Serie A, furioso l’allenatore Di Francesco ai microfoni di ‘Sky Sport’: “Nel primo tempo eravamo troppo brutti per essere veri. Bisogna dare merito all’Atalanta, che ha una condizione fisica strepitosa, andavano al doppio di noi. Ne avrei cambiati 7-8 se avessi potuto, poi mi è piaciuta la reazione. Mi hanno fatto incavolare negli ...

INFORTUNIO FLORENZI/ Ultime notizie - Di Francesco : "Solo un risentimento al polpaccio" (Roma Atalanta)

Calciomercato Roma - Di Francesco : «Strootman? C'è una trattativa in corso...» : Roma - Rebus Strootman . Il centrocampista potrebbe lasciare la Roma a breve: lo vuole il Marsiglia dell'ex Rudi Garcia. In Francia, del resto, è ancora aperto. "C'è una trattativa in corso, c'è una ...

Roma - Di Francesco in conferenza stampa : 'Strootman per me sarà convocato. Pastore? Ci aspettiamo più qualità' : LIVE 15:23 26 ago È cambiato qualcosa rispetto a ciò che vuole dalla squadra, vanno quindi bene giocatori che non abbiano un ruolo specifico? Pastore è stato definito un rifinitore, per esempio "...

Roma - Di Francesco in conferenza stampa LIVE : LIVE 14:27 26 ago Dopo il buon debutto stagionale con il successo in trasferta sul Toro firmato Dzeko, la Roma ospita l'Atalanta nel Monday Night, primo appuntamento casalingo dei giallorossi. Gli ...

Roma - il ballo delle coppie è musica per Di Francesco : La partita non è solo quella che dura 90 minuti, ora solo di campionato e presto di Champions , e più avanti anche di Coppa Italia, .

Roma e Napoli - è qui lo spettacolo : indicazioni chiare dopo la prima giornata - Di Francesco e Ancelotti per distacco i migliori allenatori del campionato : E’ andata in scena la prima giornata del campionato di Serie A, il massimo torneo italiano è iniziato con il botto e già si può pensare ad un primo bilancio. La Juventus ha conquistato tre punti ma con grande sofferenza nella trasferta contro il Chievo, squadra non irresistibile e reduce dal caos estivo dovuto alla plusvalenze fittizie, la prestazione dei bianconeri non ha convinto, da salvare solo il risultato. In attesa di vedere ...

VIDEO / Torino-Roma - 0-1 - : highlights e gol. Di Francesco : 'Gli elogi sui social non ci interessano' - Serie A - : VIDEO Torino Roma , 0-1, : highlights e gol della partita per la 1giornata di Serie A. Le immagini salienti della sfida all'Olimpico , 19 agosto, .

Roma - Di Francesco : “abituati alle prodezze di Dzeko” : “Dzeko magari sbaglia i gol più facili, ma ci ha abituato a queste prodezze. La dinamica della gara è stata chiara, nel primo tempo abbiamo fatto bene nel palleggio ma meno bene nel chiudere l’azione. Nella ripresa abbiamo sofferto, ho messo Kluivert per dare freschezza. Me l’aspettavo pronto, sopratutto quando nel finale i ritmi si abbassano. Ha qualità importanti, e lo ha dimostrato”. Eusebio Di Francesco è felice ...

Torino-Roma - Di Francesco : 'Pastore deve ritrovare qualità - Olsen ha dato sicurezza' : L'Inter ha fatto un mercato importante, ma non è il caso di parlare di griglie: sono concentrato solo sulla Roma" ha detto l'allenatore giallorosso intervistato da Sky Sport. I giallorossi sono stati ...