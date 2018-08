Roma | Colosseo e Fori Imperiali | operazione Carabinieri contro abusivismo

Roma : 12 venditori abusivi fermati a Colosseo : Roma: 12 venditori abusivi fermati a Colosseo, multe per 60 mila euro Tre cittadini del Bangladesh – di 42, 44 e 47 anni – sono stati bloccati dai Carabinieri mentre, ‘infiltrati’ tra i turisti, cercavano insistentemente di vendere abusivamente i loro prodotti ai turisti in piazza del Colosseo. Per loro e’ scattata la denuncia in stato di liberta’, per molestie e disturbo a persone. Dodici in totale i ...

Roma abbraccia Genova : nel giorno dei funerali - si spengono Colosseo - Trevi e Campidoglio : Sabato 18 agosto, nel giorno dei funerali di Stato per le vittime del crollo del ponte Morandi a Genova, le luci del Colosseo, di Fontana di Trevi e di Palazzo Senatorio rimarranno spente per un'ora dalle 22 alle 23 in segno di lutto. Annullati anche tutti gli spettacoli serali previsti domani all'Anfiteatro Flavio."Roma si stringe a Genova nella giornata di lutto nazionale di domani 18 agosto", fa sapere il Campidoglio, "Previsto lo spegnimento ...

Roma : lutto nazionale - luci spente al Colosseo - Fontana di Trevi e Palazzo Senatorio : Bandiere a mezz’asta e spettacoli annullati al Foro Romano e al Foro di Cesare Roma – Roma si stringe a Genova nella giornata di lutto nazionale di domani 18 agosto. Previsto lo spegnimento dell’illuminazione del Colosseo, di Palazzo Senatorio e di Fontana di Trevi dalle 22 alle 23 e bandiere a mezz’asta nei palazzi istituzionali. Annullati gli spettacoli di domani sera sia al Colosseo che al Foro di Augusto e al Foro di Cesare. Domani il ...

Roma : Colosseo e Fontana di Trevi - blitz anti degrado dei Carabinieri : Roma – Continuano i controlli antiabusivismo e antidegrado dei Carabinieri della Compagnia Roma Centro nelle aree di interesse storico e monumentale. Ad esito delle attivita’ svolte ieri nelle aree tra Colosseo e Fontana di Trevi, i Carabinieri hanno arrestato una persona, denunciato a piede libero altre nove, sanzionato 17 ambulanti abusivi e sequestrato oltre 500 articoli. Nell’area monumentale del Colosseo, i Carabinieri ...

Roma : Antiabusivismo a Colosseo e Fori - denunce e multe : Roma – Proseguono a Roma i controlli dei Carabinieri della compagnia Roma Centro nell’area del Colosseo e dei Fori Imperiali, finalizzato al contrasto dell’abusivismo commerciale e degrado. Il bilancio dei controlli e’ di 4 persone denunciate e 27 sanzionate per vendita abusiva. Due cittadini del Bangladesh di 20 e 37 anni sono bloccati dai Carabinieri in abiti civili, ‘infiltrati’ tra la gente, mentre ...

Colosseo - l'assedio alla meraviglia di Roma : tuteliamo i nostri tesori : Ha fatto bene Alfonsina Russo, la direttrice del parco del Colosseo, a chiedere aiuto alla polizia per un intervento urgente contro il degrado che deturpa una delle meraviglie di Roma. E a ...