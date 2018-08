Roma | centro invaso dai borseggiatori | 6 arresti in meno di 24 ore

Estate Romana - dal centro alla periferia ecco gli ultimi appuntamenti di agosto : ... la kermesse dell' Associazione no-profit La Platea che, nella zona del Municipio XIV, intratterrà il pubblico fino a domenica 26 agosto con spettacoli gratuiti di poesia, musica e teatro. Altra ...

Roma : lunedì 27 agosto 2018 riapre il centro estivo del Bioparco : lunedì 27 agosto riapre i battenti il centro estivo del Bioparco che resterà attivo fino al 14 settembre. Il centro è attivo dal lunedì al venerdì con orario 8.30 – 16.30 (inclusi pranzo e merenda del pomeriggio) e si rivolge ai bambini e ragazzi dai 4 ai 13 anni. In un contesto unico come il Giardino Zoologico della Capitale, tra leoni, elefanti, scimmie e tante altre specie, i bambini hanno la possibilità di partecipare a molteplici attività ...

Lavoro. L'Unione della Romagna Faentina cerca pedagogista per il Centro per le Famiglie : ... non aver riportato condanne penali,..., i concorrenti devono essere liberi professionisti con partita iva e in possesso di uno dei seguenti diplomi di laurea: Scienza della educazione e della ...

Terremoto - forte scossa in Emilia Romagna. Avvertita a Reggio Emilia - Parma e Mantova. Epicentro a Bagnolo in Piano : Una forte scossa di Terremoto è stata Avvertita in Emilia Romagna , con particolare riferimento a Parma e Reggio Emilia . L'epicento del sisma è stato riscontrato a 3 km a nord di Bagnolo in Piano in ...

De Rossi sfida la Lega per la fascia da capitano/ Serie A - multa in arrivo per il centrocampista della Roma? : De Rossi sfida la Lega per la fascia da capitano uguale per tutti. Ultime notizie Serie A, multa in arrivo per il centrocampista della Roma? Ecco cos'è successo(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 15:20:00 GMT)

Roma - 8 borseggiatori sorpresi in centro mentre sfilano portafogli e videocamere ai turisti : Otto persone sono finite nella rete dei Carabinieri del comando provinciale di Roma che setacciano il centro della capitale per prevenire i reati di borseggio soprattutto ai danni dei turisti. Tra ...

Obiettivo di Milan e Roma - un centrocampista rinnova : Seguito anche da Milan e Roma nella finestra di mercato appena conclusa, Diadie Samassekou ora si lega ancor più saldamente al Salisburgo: come riferito da RMC Sport , è in arrivo il rinnovo di contratto con gli austriaci.

Alessandro Gassman - i ladri saccheggiano la casa in centro a Roma : rubati anche i premi di suo padre : La casa di Alessandro Gassman è stata saccheggiata dai ladri la notte di Ferragosto. L'attore non era in casa al momento del furto, ma ad accorgersi degli oggetti mancanti è stata la domestica appena ...

Ladri in casa di Gassmann al centro di Roma : rubati i premi del papà Vittorio : Un furto nel quale sono stati sottratti diversi oggetti in oro e capi d'abbigliamento. Ladri in casa di Alessandro Gassman . Ad allertare la polizia, ieri intorno alle 13, una chiamata della ...

Terremoto - scossa di magnitudo 5.2 a Termoli. Paura al Centro-Sud - anche a Roma. «Gente in strada» : ROMA - Una forte scossa di Terremoto è stata avvertita alle 20.20 al Centro-Sud. Epicentro vicino Termoli. L'Ingv indica una magnitudo di 5.2. L'epicentro a Montecilfone, in...

