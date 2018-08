Roma | buche e verde | uffici lumaca | più poteri e fondi ai Municipi

Roma - Virginia Raggi gran colpo per avere fondi Extra per Scuole e Buche. : Raggi in pressing su Tria per una manovra bis a settembre, lo scrive il Messaggero L’asse tra il Campidoglio pentastellato e il governo gialloverde potrebbe portare nel forziere della giunta di Virginia Raggi altri 180 milioni di euro. La sindaca è in pressing da settimane, il rapporto con l’esecutivo Conte è buono, ma per allargare i cordoni della borsa comunale serve un ultimo avallo da parte del Ministero delle Finanze guidato da Giovanni ...

Buche a Roma - risorse al palo. L'allerta dei Municipi : poco tempo per le gare : L'85 per cento delle strade Romane da sistemare, e pochissimi soldi per farlo. Impegnati, con scarsa fortuna, a garantire la manutenzione di 4.700 chilometri di loro competenza, su 5.500 totali, della ...

Roma - ciclabili tra buche - fango e radici : ciclisti costretti alla gincana : Il volto di Roma d'agosto è una mescolanza di bellezza e incuria. Ma i monumenti millenari che emergono silenziosi nella loro maestosità non riescono a nascondere il degrado delle strade vuote. A ...

Roma - far riparare gratis le buche ai detenuti non li rende più responsabili : È stato presentato nelle scorse ore il progetto “Mi riscatto per Roma“, con il quale, attraverso un protocollo d’intesa firmato con la società Autostrade per l’Italia, circa 50 detenuti potranno uscire dal carcere per riparare le numerose buche delle strade Romane. La sindaca Virginia Raggi ha parlato di “un modo per rendersi utili alla società e avviare un percorso di reinserimento”. Non è la prima volta che si sperimenta qualcosa ...

Roma - detenuti ripareranno buche e strade/ Ultime notizie - ministro Bonafede : "Modello da esportare" : Roma, detenuti ripareranno buche e strade. ministro Bonafede: 'Modello da esportare'. Le Ultime notizie sul progetto con Autostrade per l'Italia.

Roma : Detenuti in strada per riparare buche e rifare strisce : Roma – Quindici Detenuti, selezionati tra quelli a bassa pericolosita’ e pene ridotte, verranno formati in carcere e da Autostrade per l’Italia per due mesi e mezzo, al termine dei quali otterranno un attestato professionale e poi potranno mettersi al lavoro per la manutenzione delle strade della Capitale e dell’area metropolitana, dove svolgeranno interventi di pulizia delle caditoie, riparazione delle buche a caldo e ...

Roma : Marcia disabili contro buche : Roma – Un cerchio giallo segnato attorno a una buca con una bomboletta spray, in via del Forte Trionfale a Roma. Cosi’ comincia la protesta guidata dall’ex deputata e presidente di Aida onlus, Ileana Argentin, “contro le nuove barriere architettoniche di Roma, le buche”. Una protesta sulla scia di quella invocata da Graziella Viviani, la madre della giovane Elena Aubry, recentemente morta in un incidente stradale. ...

Roma : Mercoledì A.I.D.A. e Argentin contro le buche : Roma – L’Associazione Aida con la sua Presidente, Ileana Argentin, mercoledi’ 25 luglio alle ore 10.30 dara’ luogo alla manifestazione “l’Handicap denuncia le buche”. Almeno dodici ragazzi disabili, tra psichici (C.O.E.S) e fisici (A.I.M), segnaleranno con dei colori spray tutte le buche incontrate nel manto stradale della zona Trionfale di Roma. I ragazzi si daranno appuntamento alle ore 10.30 del ...

Buche a Roma - sono spariti dal Bilancio i fondi per rifare le strade : Nessun nuovo fondo previsto nell'assestamento di Bilancio, atteso all'approvazione dell'assemblea capitolina entro il 31 luglio. E così, mentre l'assegnazione dell'appalto da dieci lotti per la ...

FDI : flash mob a Roma per emergenza buche Capitale : Roma – Cartelli con la scritta ‘Cittadini con lo spray. Raggi, perche’ le buche non le tappi mai?’, foto di voragini transennate con striscioni ironici ‘Attenzione agli scavi archeologici’. flash mob di Fratelli d’Italia oggi pomeriggio in Campidoglio, con alcuni militanti del partito, guidati dal capogruppo capitolino Andrea De Priamo e dalla consigliera Lavinia Mennuni, che si sono dati appuntamento ...

Buche Roma - la mamma di Elena Aubry a Raggi : 'Vieni a tapparle con me' : Suona il telefono di Graziella Viviano, mentre questa Madre CoRaggio delle Buche sta cerchiando di giallo l'ennesima voragine killer con la sua bomboletta spray. 'Pronto?'. Dall'altra parte del ...

Emergenza buche - i Romani sono costretti a tapparsele da soli : Bomboletta spray e bitume. sono queste le armi del piccolo esercito di romani che ha risposto all"appello di Graziella Viviano, la mamma di Elena Aubry, ed oggi è sceso in strada per tappare le buche che minano l"asfalto di Monteverde (guarda il video).In molte vie di Roma le condizioni dell'asfalto sono ancora in condizioni pietose. "Se segnalassimo ogni buca con la bomboletta, la Capitale vista dal satellite sarebbe un"enorme macchia gialla", ...

Picone-Giudici : silenzio e promesse disattese su questione buche a Roma : Roma – “Era stata promessa una task force, per il momento solo silenzi e mancate promesse da Municipi e Amministrazione capitolina. Ci sentiamo di condividere le iniziative di sensibilizzazione partite da alcuni giorni e promosse da Graziella Viviano, mamma di Elena Aubry, oggi arrivate anche a Monteverde”. “Lo spray intorno alle buche di questo quadrante cittadino deve essere un monito per quanto c’e’ ancora ...