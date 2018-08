Roma-Atalanta in streaming e in diretta TV

Roma-Atalanta - Di Francesco furioso al termine della partita : Roma-Atalanta, gol e spettacolo nel posticipo della seconda giornata del campionato di Serie A, furioso l’allenatore Di Francesco ai microfoni di ‘Sky Sport’: “Nel primo tempo eravamo troppo brutti per essere veri. Bisogna dare merito all’Atalanta, che ha una condizione fisica strepitosa, andavano al doppio di noi. Ne avrei cambiati 7-8 se avessi potuto, poi mi è piaciuta la reazione. Mi hanno fatto incavolare negli ...

VIDEO Roma-Atalanta 3-3 - gli highlights della seconda giornata di Serie A. Grande rimonta dei giallorossi : Pirotecnico 3-3 all’Olimpico tra Roma ed Atalanta nella seconda giornata di Serie A 2018-2019. Avanti per 1-0 dopo appena 2 minuti grazie ad una rete di Pastore, i padroni di casa hanno subito la furia orobica: prima Castagne, poi una doppietta del neo-acquisto Rigoni hanno completamente ribaltato il match al 38′. Nella ripresa ci ha pensato Florenzi a suonare la carica per i giallorossi andando a segno al 60′, prima del ...

Pareggio spettacolo tra Roma e Atalanta : 3-3 con rimonta giallorossa : L'Atalanta spaventa la Roma e sfiora il colpaccio, i giallorossi risalgono dopo aver visto gli spettri. Il posticipo dell'Olimpico si conclude con uno scoppiettante Pareggio: è 3-3, con le due squadre ...

Manolas trasforma i fischi in applausi : da 1-3 a 3-3 - emozioni in Roma-Atalanta : La Roma pareggia 3 a 3 contro l'Atalanta nella 2giornata di Serie A. Dopo poco più di un minuti la squadra di casa passa con un tacco al bacio di Javier Pastore . Passano 20 minuti, però, e la Dea ...

Roma-Atalanta - le pagelle : Manolas croce e delizia - De Rossi super. Rimandati Cristante e Pellegrini : La Roma pareggia 3 a 3 contro l'Atalanta nel posticipo del lunedì . I gialloRossi partono forte e passano con Javier Pastore che di tacco insacca un cross di Cengiz Under. Poco dopo la Dea ribalta ...

Roma-Atalanta 3-3 - partita d’altri tempi all’Olimpico. Rigoni super - Pastore is back : Roma-Atalanta- Finisce 3-3 il monday-night della 2^ giornata di campionato. Roma in vantaggio al primo affondo grazie ad un super gol di Pastore su magnifico colpo di tacco, abile a sfruttare un traversone dalla destra. Rimonta immediata atalantina grazie ai gol di Castagne e Rigoni in rapida successione, poi sigillo ancora di Rigoni per il […] L'articolo Roma-Atalanta 3-3, partita d’altri tempi all’Olimpico. Rigoni super, ...

Atalanta - tutta l’amarezza di Gasperini dopo il pari con la Roma : Gasperini non del tutto soddisfatto dalla prestazione della sua Atalanta in casa della Roma, una squadra dai due volti Il buon Gasperini non sa proprio come comportarsi dopo questo Roma-Atalanta. Contento per il primo tempo, o furioso per la ripresa? Questo il quesito che balena in testa al tecnico atalantino, il quale parlando a Sky sembra essere amareggiato: “È un pari un po’ amaro, avevamo la possibilità di vincerla. Noi ...

INFORTUNIO FLORENZI/ Ultime notizie - Di Francesco : "Solo un risentimento al polpaccio" (Roma Atalanta) : INFORTUNIO FLORENZI, il giallorosso si tocca il ginocchio ed è costretto ad uscire: paura per Eusebio Di Francesco, ma il calciatore esce senza zoppicare. Solo un risentimento?(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 22:59:00 GMT)

Pagelle/ Roma-Atalanta (3-3) : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 2^ giornata) : Pagelle Roma Atalanta (3-3): Fantacalcio, i voti della partita di Serie A per la 2^ giornata. I protagonisti, i migliori e i peggiori all'Olimpico (oggi lunedì 27 agosto)(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 22:56:00 GMT)

Benevento-Lecce come Roma-Atalanta - altro incredibile 3-3 : è una giornata storica [FOTO e VIDEO] : 1/9 Gerardo Cafaro/LaPresse ...

Serie A : Roma-Atalanta 3-3 : ANSA, - ROMA, 27 AGO - Roma e Atalanta pareggiano 3-3 nel posticipo della seconda giornata, disputato all'Olimpico. Una gara a due facce con la Roma imbambolata nel primo tempo pur dopo la splendida ...

Serie A Roma-Atalanta 3-3 - il tabellino : ROMA - Gara spettacolare all'Olimpico: termina 3-3 tra Roma e Atalanta . Vantaggio-lampo dei giallorossi con Pastore , rabbiosa reazione ospite: Castagne e doppietta di Rigoni , 1-3 all'intervallo. ...

Roma-atalanta - pari show all'olimpico"primo tempo straordinario dell'atalanta - di fra cambia modulo e. - Sport : Di Francesco nel secondo tempo passa al 4-2-3-1 inserendo il neo-campione del mondo Nzonzi e Justin Kluivert al posto di Cristante e Pellegrini. La Roma cambia faccia e la spinta porta alle reti di ...

Roma-Atalanta 3-3 - Serie A 2018-2019 : Rigoni illude l’Atalanta - Florenzi e Manolas mettono il timbro sul pareggio : Un pareggio pirotecnico caratterizza il posticipo della seconda giornata del campionato di Serie A 2018-2019. Roma e Atalanta terminano il match con uno spettacolare 3-3, dividendosi la posta in palio con sprazzi di bel gioco ma anche svariati errori difensivi. Di Francesco si affida a Pastore e Under per affiancare Dzeko, mentre Gasperini opta per il turnover in vista del ritorno di Europa League contro il Copenaghen, lanciando nella mischia i ...