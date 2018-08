Roma-Atalanta 3-3 | PASTORE | Castagne | doppietta Rigoni | FLORENZI | MANOLAS LIVE

L’Atalanta dà spettacolo all’Olimpico con le “riserve” : finisce pari - ma la Roma così non va da nessuna parte! : Roma disastrosa per un’ora di gioco prima della reazione finale che ha portato al pareggio contro un’Atalanta stremata La Roma è riuscita ad acciuffare un pareggio contro l’Atalanta, dopo essersi trovata sotto per 3-1 a fine primo tempo. Il 3-3 finale lascia di certo meno amaro in bocca ai giallorossi, che però devono imperativamente analizzare criticamente un incontro che ha messo in luce diverse lacune. così di certo ...