Roma-Atalanta 3-3 | partita d’altri tempi all’Olimpico Rigoni super | Pastore is back

Atalanta - tutta l’amarezza di Gasperini dopo il pari con la Roma : Gasperini non del tutto soddisfatto dalla prestazione della sua Atalanta in casa della Roma, una squadra dai due volti Il buon Gasperini non sa proprio come comportarsi dopo questo Roma-Atalanta. Contento per il primo tempo, o furioso per la ripresa? Questo il quesito che balena in testa al tecnico atalantino, il quale parlando a Sky sembra essere amareggiato: “È un pari un po’ amaro, avevamo la possibilità di vincerla. Noi ...

Serie A : Roma-Atalanta 3-3 : ANSA, - ROMA, 27 AGO - Roma e Atalanta pareggiano 3-3 nel posticipo della seconda giornata, disputato all'Olimpico. Una gara a due facce con la Roma imbambolata nel primo tempo pur dopo la splendida ...

Roma-atalanta - pari show all'olimpico"primo tempo straordinario dell'atalanta - di fra cambia modulo e. - Sport : Di Francesco nel secondo tempo passa al 4-2-3-1 inserendo il neo-campione del mondo Nzonzi e Justin Kluivert al posto di Cristante e Pellegrini. La Roma cambia faccia e la spinta porta alle reti di ...

Roma-Atalanta 3-3 - Serie A 2018-2019 : Rigoni illude l’Atalanta - Florenzi e Manolas mettono il timbro sul pareggio : Un pareggio pirotecnico caratterizza il posticipo della seconda giornata del campionato di Serie A 2018-2019. Roma e Atalanta terminano il match con uno spettacolare 3-3, dividendosi la posta in palio con sprazzi di bel gioco ma anche svariati errori difensivi. Di Francesco si affida a Pastore e Under per affiancare Dzeko, mentre Gasperini opta per il turnover in vista del ritorno di Europa League contro il Copenaghen, lanciando nella mischia i ...

Roma e Atalanta non si fanno male : spettacolare 3-3 all'Olimpico : L'Atalanta di Gian Piero Gasperini è straripante nel primo tempo all'Olimpico contro la Roma di Eusebio Di Francesco e si prepara nel migliore dei modi ad affrontare il playoff di ritorno in Europa League contro il Copenaghen. I nerazzurri, però, hanno sprecato tanto e non sono riusciti a vincere una partita in ghiaccio a fine primo tempo. Lo scoppiettante 3-3 finale porta la firma di Pastore, Florenzi e Manolas per i giallorossi, di Rigone, ...

