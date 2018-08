Roma-Atalanta 3-3 | le pagelle di CalcioWeb ...

Roma-Atalanta - chapeau! E’ già la partita più bella del campionato : 6 gol - spettacolo ed emozioni tra due squadre straordinarie [FOTO e VIDEO] : 1/17 Alfredo Falcone/LaPresse ALFREDO ...

Roma-Atalanta 3-3 : giallorossi in rimonta. Pastore-tacco - Manolas firma il pari : La Roma pareggia con l'Atalanta all'Olimpico in rimonta (3-3). In gol Pastore con il tacco, Castagne, Rigoni per due volte, Florenzi e Manolas. A breve il servizio completo LEGGI LA...

Roma-Atalanta 3-3 La Diretta Manolas firma il gol del pareggio : Reduce dall'impegno europeo contro il Copenhagen, l'Atalanta prosegue nel suo impegnativo inizio di stagione, facendo visita a una Roma che, grazie alla perla di Dzeko a Torino, è...

Roma-Atalanta 2-3 - Serie A 2018/2019 : risultato e cronaca in diretta live : Roma-Atalanta, 2ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Infortunio Florenzi/ Ultime notizie - esce e si tocca il ginocchio - paura ma... (Roma Atalanta) : Infortunio Florenzi, il giallorosso si tocca il ginocchio ed è costretto ad uscire: paura per Eusebio Di Francesco, ma il calciatore esce senza zoppicare. Solo un risentimento?(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 22:01:00 GMT)

DIRETTA/ Roma-Atalanta (risultato live 2-3) streaming video SKY : Florenzi accorcia le distanze! : DIRETTA Roma Atalanta, streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Allo stadio Olimpico è big match tra due squadre che hanno vinto alla prima di Serie A(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 22:00:00 GMT)

Roma Atalanta 2-3 : il risultato del posticipo di Serie A in diretta LIVE : Roma-Atalanta 2-3 2' Pastore, 19' Castagne, 22' e 38' Rigoni, 60' Florenzi Roma, 4-3-3,: Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, 46' Nzonzi,, De Rossi, Pellegrini, 46' Kluivert,; Under, ...

Roma-Atalanta 2-3 La Diretta Florenzi accorcia le distanze : Reduce dall'impegno europeo contro il Copenhagen, l'Atalanta prosegue nel suo impegnativo inizio di stagione, facendo visita a una Roma che, grazie alla perla di Dzeko a Torino, è...

Diretta/ Roma-Atalanta (risultato live 1-3) streaming video SKY : i padroni di casa provano a reagire : Diretta Roma Atalanta, streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Allo stadio Olimpico è big match tra due squadre che hanno vinto alla prima di Serie A(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 21:35:00 GMT)

Roma-Atalanta 1-3 - Serie A 2018/2019 : risultato e cronaca in diretta live : Roma-Atalanta, 2ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Pagelle/ Roma-Atalanta : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 2^ giornata - primo tempo) : Pagelle Roma Atalanta: Fantacalcio, i voti della partita di Serie A per la 2^ giornata. I protagonisti, i migliori e i peggiori all'Olimpico (oggi lunedì 27 agosto)(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 21:19:00 GMT)

Roma Atalanta 1-3 : il risultato del posticipo di Serie A in diretta LIVE : ... il giocatore, la società e l'allenatore - ha spiegato - Non voglio entrare nella situazione economica e tecnico-tattica - ha aggiunto, ai microfoni di Sky Sport -. Chi gioca nella Roma deve volerlo, ...

Pazza Atalanta - il neo acquisto Rigoni porta in vantaggio i suoi all'Olimpico : Roma annichilita [VIDEO] : Rigoni ha portato in vantaggio l'Atalanta all'Olimpico dopo l'iniziale vantaggio di Pastore ed il pari di Castagne Roma annichilita dopo l'iniziale vantaggio di Pastore contro l'Atalanta . La squadra ...

DIRETTA/ Roma-Atalanta (risultato live 1-3) streaming video SKY : doppietta di Rigoni - giallorossi fischiati : DIRETTA Roma Atalanta, streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Allo stadio Olimpico è big match tra due squadre che hanno vinto alla prima di Serie A(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 21:10:00 GMT)