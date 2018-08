Roma-Atalanta 3-3 La Diretta Manolas firma il gol del pareggio

Roma-Atalanta 2-3 - Serie A 2018/2019 : risultato e cronaca in diretta live : Roma-Atalanta, 2ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Infortunio Florenzi/ Ultime notizie - esce e si tocca il ginocchio - paura ma... (Roma Atalanta) : Infortunio Florenzi, il giallorosso si tocca il ginocchio ed è costretto ad uscire: paura per Eusebio Di Francesco, ma il calciatore esce senza zoppicare. Solo un risentimento?(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 22:01:00 GMT)

DIRETTA/ Roma-Atalanta (risultato live 2-3) streaming video SKY : Florenzi accorcia le distanze! : DIRETTA Roma Atalanta, streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Allo stadio Olimpico è big match tra due squadre che hanno vinto alla prima di Serie A(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 22:00:00 GMT)

Roma Atalanta 2-3 : il risultato del posticipo di Serie A in diretta LIVE : Roma-Atalanta 2-3 2' Pastore, 19' Castagne, 22' e 38' Rigoni, 60' Florenzi Roma, 4-3-3,: Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, 46' Nzonzi,, De Rossi, Pellegrini, 46' Kluivert,; Under, ...

Roma-Atalanta 2-3 La Diretta Florenzi accorcia le distanze : Reduce dall'impegno europeo contro il Copenhagen, l'Atalanta prosegue nel suo impegnativo inizio di stagione, facendo visita a una Roma che, grazie alla perla di Dzeko a Torino, è...

Diretta/ Roma-Atalanta (risultato live 1-3) streaming video SKY : i padroni di casa provano a reagire : Diretta Roma Atalanta, streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Allo stadio Olimpico è big match tra due squadre che hanno vinto alla prima di Serie A(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 21:35:00 GMT)

Roma-Atalanta 1-3 - Serie A 2018/2019 : risultato e cronaca in diretta live : Roma-Atalanta, 2ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Pagelle/ Roma-Atalanta : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 2^ giornata - primo tempo) : Pagelle Roma Atalanta: Fantacalcio, i voti della partita di Serie A per la 2^ giornata. I protagonisti, i migliori e i peggiori all'Olimpico (oggi lunedì 27 agosto)(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 21:19:00 GMT)

Roma Atalanta 1-3 : il risultato del posticipo di Serie A in diretta LIVE : ... il giocatore, la società e l'allenatore - ha spiegato - Non voglio entrare nella situazione economica e tecnico-tattica - ha aggiunto, ai microfoni di Sky Sport -. Chi gioca nella Roma deve volerlo, ...

Pazza Atalanta - il neo acquisto Rigoni porta in vantaggio i suoi all'Olimpico : Roma annichilita [VIDEO] : Rigoni ha portato in vantaggio l'Atalanta all'Olimpico dopo l'iniziale vantaggio di Pastore ed il pari di Castagne Roma annichilita dopo l'iniziale vantaggio di Pastore contro l'Atalanta . La squadra ...

DIRETTA/ Roma-Atalanta (risultato live 1-3) streaming video SKY : doppietta di Rigoni - giallorossi fischiati : DIRETTA Roma Atalanta, streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Allo stadio Olimpico è big match tra due squadre che hanno vinto alla prima di Serie A(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 21:10:00 GMT)

Gol Rigoni - l’Atalanta ribalta tutto contro la Roma : partita incredibile [VIDEO] : GOL Rigoni – Si sta giocando l’ultimo match valido per la seconda giornata del campionato di Serie A, in campo Roma ed Atalanta che stanno regalano grandi emozioni. Giallorossi in vantaggio con un gol di tacco di Pastore, poi entra in campo la squadra di Gasperini e ribalta tutto prima con Castagne e poi con Rigoni, partita veramente incredibile all’Olimpico. GOL Rigoni #Zapata umilia #Manolas e #Rigoni va in rete! ...

Roma-Atalanta 1-3 La Diretta Doppio Rigoni firma il terzo gol : Reduce dall'impegno europeo contro il Copenhagen, l'Atalanta prosegue nel suo impegnativo inizio di stagione, facendo visita a una Roma che, grazie alla perla di Dzeko a Torino, è...

Pazza Atalanta - il neo acquisto Rigoni porta in vantaggio i suoi all’Olimpico : Roma annichilita [VIDEO] : Rigoni ha portato in vantaggio l’Atalanta all’Olimpico dopo l’iniziale vantaggio di Pastore ed il pari di Castagne Roma annichilita dopo l’iniziale vantaggio di Pastore contro l’Atalanta. La squadra di Gasperini ha dapprima pareggiato i conti con un tap in di Castagne, successivamente ha invece trovato il vantaggio con il neo arrivato Rigoni, autore di un gran bel gol. Parte del merito va ad un grande Zapata, ...