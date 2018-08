Roma-Atalanta 3-3 | giallorossi in rimonta Pastore-tacco | Manolas firma il pari

Roma -Atalanta 2-3 - Serie A 2018/2019 : risultato e cronaca in diretta live : Roma-Atalanta , 2ª giornata Serie A 2018 / 2019 : cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato , pagelle, tabellino e sintesi.

Roma Atalanta 2-3 : il risultato del posticipo di Serie A in diretta LIVE : Roma - Atalanta 2-3 2' Pastore, 19' Castagne, 22' e 38' Rigoni, 60' Florenzi Roma , 4-3-3,: Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, 46' Nzonzi,, De Rossi, Pellegrini, 46' Kluivert,; Under, ...

Roma -Atalanta 1-3 - Serie A 2018/2019 : risultato e cronaca in diretta live : Roma-Atalanta , 2ª giornata Serie A 2018 / 2019 : cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato , pagelle, tabellino e sintesi.

Roma Atalanta 1-3 : il risultato del posticipo di Serie A in diretta LIVE : ... il giocatore, la società e l'allenatore - ha spiegato - Non voglio entrare nella situazione economica e tecnico-tattica - ha aggiunto, ai microfoni di Sky Sport -. Chi gioca nella Roma deve volerlo, ...

Pazza Atalanta - il neo acquisto Rigoni porta in vantaggio i suoi all'Olimpico : Roma annichilita [VIDEO] : Rigoni ha porta to in vantaggio l' Atalanta all'Olimpico dopo l'iniziale vantaggio di Pastore ed il pari di Castagne Roma annichilita dopo l'iniziale vantaggio di Pastore contro l' Atalanta . La squadra ...

Gol Rigoni - l’Atalanta ribalta tutto contro la Roma : partita incredibile [VIDEO] : GOL Rigoni – Si sta giocando l’ultimo match valido per la seconda giornata del campionato di Serie A, in campo Roma ed Atalanta che stanno regalano grandi emozioni. Giallorossi in vantaggio con un gol di tacco di Pastore, poi entra in campo la squadra di Gasperini e ribalta tutto prima con Castagne e poi con Rigoni, partita veramente incredibile all’Olimpico. GOL Rigoni #Zapata umilia #Manolas e #Rigoni va in rete! ...