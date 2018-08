Roma-Atalanta 3-3 | giallorossi in rimonta Pastore-tacco | Manolas firma il pari

Benevento-Lecce come Roma-Atalanta - altro incredibile 3-3 : è una giornata storica [FOTO e VIDEO] : 1/9 Gerardo Cafaro/LaPresse ...

Serie A : Roma-Atalanta 3-3 : ANSA, - ROMA, 27 AGO - Roma e Atalanta pareggiano 3-3 nel posticipo della seconda giornata, disputato all'Olimpico. Una gara a due facce con la Roma imbambolata nel primo tempo pur dopo la splendida ...

Serie A Roma-Atalanta 3-3 - il tabellino : ROMA - Gara spettacolare all'Olimpico: termina 3-3 tra Roma e Atalanta . Vantaggio-lampo dei giallorossi con Pastore , rabbiosa reazione ospite: Castagne e doppietta di Rigoni , 1-3 all'intervallo. ...

Roma-atalanta - pari show all'olimpico"primo tempo straordinario dell'atalanta - di fra cambia modulo e. - Sport : Di Francesco nel secondo tempo passa al 4-2-3-1 inserendo il neo-campione del mondo Nzonzi e Justin Kluivert al posto di Cristante e Pellegrini. La Roma cambia faccia e la spinta porta alle reti di ...

Roma-Atalanta 3-3 - Serie A 2018-2019 : Rigoni illude l’Atalanta - Florenzi e Manolas mettono il timbro sul pareggio : Un pareggio pirotecnico caratterizza il posticipo della seconda giornata del campionato di Serie A 2018-2019. Roma e Atalanta terminano il match con uno spettacolare 3-3, dividendosi la posta in palio con sprazzi di bel gioco ma anche svariati errori difensivi. Di Francesco si affida a Pastore e Under per affiancare Dzeko, mentre Gasperini opta per il turnover in vista del ritorno di Europa League contro il Copenaghen, lanciando nella mischia i ...

Rivali Napoli - frena anche la Roma : con l'Atalanta rimonta solo a metà : La Roma pareggia con l'Atalanta all'Olimpico in rimonta , 3-3, . In gol Pastore con il tacco, Castagne, Rigoni per due volte, Florenzi e Manolas. A breve il servizio completo LEGGI LA CRONACA

Roma-Atalanta 3-3 : gol di Pastore - Castagne - Rigoni - 2 - - Florenzi e Manolas : De Rossi e Castagne. Ansa Orgoglio Roma. E l'Atalanta fa i conti con Manolas. Finisce 3-3 all'Olimpico in fondo ad un match intriso di pathos. Dalla perla di Pastore dopo 74'' ai gol di Castagne e ...

Roma e Atalanta non si fanno male : spettacolare 3-3 all'Olimpico : L'Atalanta di Gian Piero Gasperini è straripante nel primo tempo all'Olimpico contro la Roma di Eusebio Di Francesco e si prepara nel migliore dei modi ad affrontare il playoff di ritorno in Europa League contro il Copenaghen. I nerazzurri, però, hanno sprecato tanto e non sono riusciti a vincere una partita in ghiaccio a fine primo tempo. Lo scoppiettante 3-3 finale porta la firma di Pastore, Florenzi e Manolas per i giallorossi, di Rigone, ...

Roma-Atalanta 3-3 - Serie A 2018/2019 : pagelle e tabellino : Roma-Atalanta, 2ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Roma - Atalanta 3-3 : i giallorossi cambiano marcia nella ripresa : Buona reazione dei ragazzi di Di Francesco le formazioni ufficiali il tabellino della partita Cronaca minuto per minuto 2' TEMPO Vi ringraziamo per aver seguito questo appasionante match, ci ...

Roma-Atalanta 3-3 : PASTORE - Castagne - doppietta Rigoni - FLORENZI - MANOLAS LIVE : Cronaca LIVE a cura di: Luca Benincasa Stagni TABELLINO Roma-Atalanta 2-3 Marcatori : 2′ PASTORE, 20′ Castagne, 22′, 38′ Rigoni, 60′ FLORENZI Roma , 4-3-3, : Olsen; ...

L’Atalanta dà spettacolo all’Olimpico con le “riserve” : finisce pari - ma la Roma così non va da nessuna parte! : Roma disastrosa per un’ora di gioco prima della reazione finale che ha portato al pareggio contro un’Atalanta stremata La Roma è riuscita ad acciuffare un pareggio contro l’Atalanta, dopo essersi trovata sotto per 3-1 a fine primo tempo. Il 3-3 finale lascia di certo meno amaro in bocca ai giallorossi, che però devono imperativamente analizzare criticamente un incontro che ha messo in luce diverse lacune. così di certo ...

Diretta/ Roma-Atalanta (risultato finale 3-3) streaming video SKY : Manolas raggiunge la Dea - pari pirotecnico! : Diretta Roma Atalanta, streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Allo stadio Olimpico è big match tra due squadre che hanno vinto alla prima di Serie A(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 22:18:00 GMT)

Posticipo serie A - Roma-Atalanta 3-3 : 22.24 Pirotecnico 3-3 fra Roma e Atalanta nel Posticipo che chiude il secondo turno. Neanche il tempo di studiarsi che la Roma apre i conti (2') con lo splendido colpo di tacco di Pastore. Gli orobici, però, corrono di più e si vede. Al 19' pari di Castagne dopo il palo di Zapata Al 22' il colombiano suggerisce il sorpasso al liberissimo Rigoni.Che fa doppietta al 38'.Ripresa con i giallorossi arrembanti. Al 60' grande percussione di Florenzi ...