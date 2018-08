Roma-Atalanta 1-1 La Diretta Pastore sblocca di tacco | pari di Castagne

Gol Pastore - meraviglia di tacco : ‘El Flaco’ da sogno in Roma-Atalanta [VIDEO] : GOL Pastore – Si sta giocando l’ultimo match valido per la seconda giornata del campionato di Serie A, in campo Roma e Atalanta che stanno regalando emozioni e colpi di scena. Giallorossi fantastici nei primi minuti e che sbloccano subito l’incontro, magia di tacco di Pastore che beffa la difesa di Gasperini, ‘El Flaco’ si presenta in modo clamoroso e con un gol pazzesco. Gol Pastore #RomaAtalanta e poi ...

DIRETTA/ Roma-Atalanta (risultato live 1-0) streaming video SKY : Pastore segna un gol da cineteca! : DIRETTA Roma Atalanta, streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Allo stadio Olimpico è big match tra due squadre che hanno vinto alla prima di Serie A(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 20:40:00 GMT)

Roma-Atalanta 1-0 LIVE - gol pazzesco di Pastore : Roma-Atalanta – Grande sfida quella tra Roma e Atalanta. Nella squadra di Di Francesco c’è Pellegrini con Pastore nel tridente. Per la squadra di Gasperini ampio turnover in vista dell’Europa League. I giallorossi stanno attraversando un momento importante dopo il successo contro il Torino in trasferta, benissimo anche gli uomini di Gasperini. Roma (4-3-3): Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Pellegrini, De Rossi, Cristante; ...

Roma-Atalanta 1-0 La Diretta Pastore sblocca di tacco al volo : Reduce dall'impegno europeo contro il Copenhagen, l'Atalanta prosegue nel suo impegnativo inizio di stagione, facendo visita a una Roma che, grazie alla perla di Dzeko a Torino, è...

Roma-Atalanta - gol pazzesco di Pastore : un tacco da fenomeno [VIDEO] : Roma-Atalanta, un gol fantastico da parte di Pastore che si è presentato al meglio ai tifosi giallorossi accorsi all’Olimpico Roma-Atalanta, Pastore si è presentato col botto ai tifosi giallorossi. Il calciatore argentino ha sbloccato l’incontro con l’Atalanta con una rete fantastica, un colpo di tacco che ha sorpreso la retroguardia di Gasperini. Cross dalla destra di Under, colpito alla perfezione col tacco da Pastore, ...

Roma-Atalanta 0-0 La Diretta In avanti Under - Dzeko e Pastore Ampio turnover per Gasperini : Reduce dall'impegno europeo contro il Copenhagen, l'Atalanta prosegue nel suo impegnativo inizio di stagione, facendo visita a una Roma che, grazie alla perla di Dzeko a Torino, è...

Diretta/ Roma Atalanta (risultato live 0-0) streaming video SKY : formazioni ufficiali - via! : Diretta Roma Atalanta, streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Allo stadio Olimpico è big match tra due squadre che hanno vinto alla prima di Serie A(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 20:25:00 GMT)

LIVE Roma-Atalanta - Serie A 2018-2019 in DIRETTA : Dzeko è il faro dell’attacco giallorosso - Gomez parte dalla panchina : Buonasera e bentrovati per la DIRETTA LIVE del match tra Roma e Atalanta, posticipo della seconda giornata del campionato di Serie A 2018-2019. Allo Stadio Olimpico di Roma i giallorossi si apprestano a sfidare un avversario dotato di grandi mezzi tecnici e pronto a giocarsi fra pochi giorni l’accesso in Europa League. I ragazzi guidati da Di Francesco sono reduci da un’importante vittoria sul campo del Torino, sconfitto grazie ad ...

Roma-Atalanta : ecco le formazioni ufficiali : Grande sfida tra pochi minuti tra Roma-Atalanta. Nella squadra di Di Francesco c’è Pellegrini con Pastore nel tridente. Per la squadra di Gasperini ampio turn over in vista dell’Europa League. formazioni ufficiali: Roma (4-3-3): Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Pellegrini, De Rossi, Cristante; Under, Dzeko, Pastore. All. Di Francesco Atalanta (3-5-1-1): Gollini; Palomino, Mancini, Djimsiti; Castagne, Pessina, Valzania, ...

Roma-Atalanta alle 20.30 La Diretta In avanti Under - Dzeko e Pastore Ampio turnover per Gasperini : Reduce dall'impegno europeo contro il Copenhagen, l'Atalanta prosegue nel suo impegnativo inizio di stagione, facendo visita a una Roma che, grazie alla perla di Dzeko a Torino, è...

Roma Atalanta : il risultato del posticipo di Serie A in diretta LIVE : LE FORMAZIONI UFFICIALI Roma, 4-3-3,: Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, De Rossi, Pellegrini; Under, Dzeko, Pastore. All. Di Francesco Atalanta, 3-4-2-1,: Gollini; Djimsiti, ...

Roma-Atalanta 2018 : Diretta - Formazioni - Streaming - Dove Vederla : Partita Serie A Roma-Atalanta oggi. Formazioni Roma-Atalanta. Diretta Roma-Atalanta. Orario Roma-Atalanta. Dove posso Vederla? Come vedere Roma-Atalanta Streaming? Roma-Atalanta 2018: tutto pronto per la partita di Serie A La seconda giornata di campionato promette spettacolo. Si parte sabato alle 18 con il match più atteso. La Juventus debutta allo Stadium contro la Lazio. Ronaldo, rimasto […]

DIRETTA / Roma Atalanta streaming video e tv : precedenti e orario - quote e probabili formazioni : DIRETTA Roma Atalanta, streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Allo stadio Olimpico è big match tra due squadre che hanno vinto alla prima di Serie A(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 19:21:00 GMT)

Roma-Atalanta alle 20.30 La Diretta i giallorossi a caccia del secondo successo : Reduce dall'impegno europeo contro il Copenhagen, l'Atalanta prosegue nel suo impegnativo inizio di stagione, facendo visita a una Roma che, grazie alla perla di Dzeko a Torino, è partita col piede ...