Roma | ancora bagni proibiti a Trevi | ' Subito steward anti-tuffi'

Roma - ancora bagni nella fontana di Trevi : multa da 900 euro per una coppia di turisti : Il tuffo nella celebre fontana della Capitale è costato caro a due turisti statunitensi. In precedenza era stato fermato e...

Terremoto - forte scossa in Emilia Romagna. La terra trema ancora in Molise : Una forte scossa di Terremoto è stata avvertita in Emilia Romagna, con particolare riferimento a Parma e Reggio Emilia. L'epicento del sisma è stato riscontrato a 3 km a nord di...

Roma - ancora temporale : albero cade su un'auto sulla Cassia bis - traffico in tilt : Nuovo temporale su Roma: come negli ultimi giorni piogge torrenziali si sono abbattute sulla capitale provocando cadute di alberi e allagamenti stradali. Un albero è caduto sulla Cassia bis, all'...

Roma - Di Francesco : 'Dobbiamo ancora migliorare e crescere' : 'Edin , Dzeko, ndr., magari sbaglia i gol più facili, ma ci ha abituato a queste prodezze. La dinamica della gara è stata chiara, nel primo tempo abbiamo fatto bene nel palleggio ma meno bene nel ...

Roma - Pastore : il tocco c'è ma il talento non si intravede ancora : dal nostro inviato TORINO L'occhio è puntato lì, su quel ragazzotto sulla trentina, che ha la maglia numero 27 e il codino, ma proprio ino. Lo guardi e pensi: che classe, ma può fare la mezz'ala? La ...

Roma - Di Francesco : "Questa squadra crescerà ancora" : La Roma lascia Torino con tre punti. I primi stagionali. Arrivati all'89' con l'invenzione al volo di Edin Dzeko, che fa sorridere Eusebio Di Francesco al termine del primo impegno ufficiale di questa ...

Ancora un autobus in fiamme a Roma - è il 18esimo dall'inizio dell'anno : Ancora un bus in fiamme a Roma. Nella notte su un mezzo dell'Atac si è verificato un incendio che "ha danneggiato completamente la vettura, mentre percorreva il Gra all'altezza di via Ardeatina", come spiega l'azienda che gestisce il trasporto pubblico capitolino.L'incendio, per ragioni Ancora da accertare, spiega l'Atac, ha interessato un bus della linea notturna N2 che stava rientrando in rimessa senza passeggeri a bordo. Non ci sono ...

E’ ancora il Napoli l’anti-Juve - la squadra di Ancelotti entusiasmante : la coppia Inter-Milan indietro e la Roma ha una grande occasione : I primi due match hanno dato già importanti indicazioni per il campionato di Serie A: la Juventus non è imbattibile ed il Napoli regala spettacolo. Grosse difficoltà per il club bianconero all’esordio contro il Chievo, solo un pò di fortuna ha permesso alla squadra bianconera di conquistare i tre punti, addirittura la Juventus ha rischiato la sconfitta. Niente è scontato nel campionato di Serie A, nonostante l’arrivo di ...

Ancora un bus in fiamme a Roma : nessun ferito : Un altro autobus in fiamme a Roma: “Per ragioni Ancora da accertare, un bus della linea notturna N2 che stava rientrando in rimessa senza passeggeri a bordo è stato interessato da un principio di incendio, che ha danneggiato completamente la vettura, mentre percorreva il GRA all’altezza di via Ardeatina. nessuna conseguenza per le persone. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco,” spiega in una nota ...

Torino-Roma - Di Francesco in conferenza : “Nzonzi non è ancora pronto. Belotti? Diverso da Dzeko” : L’allenatore della Roma ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell’esordio in campionato contro il Torino “Nzonzi si è allenato una sola volta con la squadra e non sarà convocato, ha bisogno di rimettersi in condizione, ha festeggiato giustamente la vittoria del mondiale. Se può giocare con De Rossi? Ho dimostrato di non essere integralista, detto questo potrei farlo come no, ma sono due giocatori su cui si può ...

Il Cinema in Piazza : ancora 20 giorni di proiezioni gratuite al Porto Turistico di Roma : Roma – Conclusa la programmazione Cinematografica al Parco della Cervelletta e a Piazza San Cosimato a Trastevere, Il Cinema in Piazza prosegue al Porto Turistico di Roma tutte le sere con proiezioni gratuite di “classici” e film delle scorse stagioni Cinematografiche per offrire al grande pubblico una rassegna culturale dove sarà possibile vivere le emozioni trasmesse da grandi registi e attori del Cinema italiano e non ...