Risarcimento per volo cancellato? Sul web spopolano le agenzie di reclamo

G8 Genova - Corte Conti chiede 8 milioni di Risarcimento ai poliziotti per il massacro della Diaz : CLa procura della Corte dei Conti della Liguria chiede un risarcimento danni di oltre 8 milioni di euro (3 milioni di danni patrimoniali e 5 per danno d'immagine) a 27 appartenenti ed ex appartenenti alla polizia di stato, per i pestaggi avvenuti alla scuola Diaz durante il G8 di Genova del 2001.A essere citati dalla procura contabile sono i dirigenti e i funzionari dell'epoca, tra questi anche Francesco Gratteri, allora direttore del servizio ...

Maradona denunciato dalla ex moglie : 'Umiliata e insultata per anni'. E chiede 1.5 milioni di Risarcimento : Diego Armando Maradona è stato denunciato dall'ex moglie, Claudia Villafane, chie chiede un risarcimento di 1,5 milioni di dollari. 'Riteniamo che il danno sia notevole. Le ha detto ladrona, 'pessima ...

Usa - obbligata a maxi Risarcimento per il glisofato : Monsanto annuncia appello : ... dell'Istituto Nazionale della Salute degli Stati Uniti, delle autorità di regolamentazione europee, quali Efsa ed Echa, e di tutto il mondo, hanno confermato che il glifosato non è cancerogeno". ...

Usa - obbligata a maxi Risarcimento per un pesticida : Monsanto annuncia appello : Il portavoce della Monsanto, Scott Partridge, ha annunciato che l'azienda ricorrerà in appello in seguito alla decisione di un giudice di San Francisco che la obbliga a un risarcimento pari a 289 ...

"ICTUS DA SALONE DI BELLEZZA" : RICHIESTO UN MILIONE DI Risarcimento/ Il difficile percorso di Adele : Ictus e paralisi dopo trattamento parrucchiere: 1 MILIONE di RISARCIMENTO. Ultime notizie Glasgow, questa la richiesta di Adele Burns, 47enne vittima.(Pubblicato il Tue, 07 Aug 2018 21:30:00 GMT)

Albenga - il ministro Centinaio parla di agricoltura - sul Risarcimento dei danni alluvionali : "Speriamo di essere ancora in tempo. Ci ... : Io al ministro chiedo di mettere in campo tutte le risorse possibili per aiutare i giovani che vogliono avvicinarsi al mondo dell'agricoltura. Aiutateci a poter vivere nei nostri territori e tutelate ...

Fausto Brizzi - causa per Risarcimento danni alle ragazze. Una gli scriveva : 'Inginocchiati - perché...' : Nascondere qualcosa in questi anni è diventato impossibile. Le chat e i messaggi restano sul telefono e possono essere ri-utilizzati per vendetta o per riportare giustizia. Ed è proprio grazie a ciò ...

I vaccini non provocano l'autismo : "no" al Risarcimento chiesto da un papà per il figlio : La Cassazione smentisce ancora una volta l'esistenza di un presunto legame tra autismo e vaccini. I giudici della Corte hanno infatti respinto una richiesta di indennizzo, avanzata...

Per il piccolo Di Matteo sciolto nell'acido Risarcimento 2 - 2 milioni di euro alla famiglia : Il tribunale civile di Palermo ha stabilito un risarcimento di 2,2 milioni di euro alla mamma di Giuseppe di Matteo, Francesca Castellese, e al fratello del bambino, Nicola. Per il giudice Paoli...

Tale e quale show - Vladimir Luxuria ha fatto un provino per Rai1 : il Risarcimento dopo gli insulti : Gira una voce sempre più insistente sul futuro professionale di Vladimir Luxuria che, secondo il settimanale Spy, potrebbe partecipare alla prossima edizione di Tale e quale show .

Crac Fse - nessun Risarcimento per la Regione : rigettata costituzione di parte civile : Ammessi i Ministeri dei Trasporti e dell'Economia, la stessa società Fse e Ferrovie dello Stato. Per il dissesto da 230 milioni di euro della società , sono imputate 16 persone, tra le quali Luigi ...

Non fu informato sui rischi dei bond Banca Marche - Risarcimento da un milione per un risparmiatore : Era stato indotto a investire due milioni di euro in bond subordinati di Banca Marche- una delle quattro banche in liquidazione- senza essere stato adeguatamente informato dei rischi che correva, ma anzi essendo stato rassicurato che si trattava di un titolo sicuro. Per questo un imprenditore ha ottenuto un rimborso record dalla Camera arbitrale dell'Autorità anticorruzione: 1 milione di euro, soldi che gli verranno versati dal Fondo ...