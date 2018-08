Rimini | prima volta storica | quote del club vendute in cryptovaluta

Polisportiva Garden Rimini - sabato 25 grande festa per la prima edizione dei Garden Awards : Come sempre durante il pomeriggio/sera si svolgeranno le attività sportive per gli 850 bambini/ragazzi che hanno frequentato il centro estivo e gli adulti con giochi, divertimento e spettacoli per la ...

Meeting di Rimini : questa sera - in anteprima - andrà in scena lo spettacolo "Attraverso il mare del desiderio" : Nella serata di oggi, alle 21.45 in Piazzetta sull'acqua - Ponte di Tiberio, avrà luogo in anteprima lo spettacolo "Attraverso il mare del desiderio", una piéce liberamente tratta da "La scarpetta di raso" di Paul Claudel. Ingresso a pagamento, i biglietti sono acquistabili in Fiera e sul luogo dell'evento dalle ore 17.