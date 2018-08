Riapre dopo 28 anni la Cappella della Sindone : una generazione di torinesi non l'ha mai vista : L'attesa è finita. Bisognerà attendere solamente un mese. La Cappella della Sindone, capolavoro assoluto dell'architetto Guarino Guarini, e uno dei monumenti barocchi più importanti della storia dell'...

Terremoto Modena : la chiesa di Sant’Agostino Riapre il 2 settembre dopo il restauro : dopo i lavori di restauro e ripristino con miglioramento sismico, realizzati dal Comune di Modena in seguito al Terremoto del 2012, riaprirà domenica 2 settembre la chiesa di Sant’Agostino. Gli interventi, iniziati nel luglio del 2017, hanno avuto un valore complessivo di circa un milione di euro, con un finanziamento di 500 mila euro della Regione Emilia-Romagna, per il ripristino post sisma, e un contributo di 460 mila euro della ...

Maltempo in Valtellina : Riapre strada dopo frana : Riaperta al traffico la strada che porta al passo del Gallo e al confine con la Svizzera: era bloccata da una frana innescata da violenti temporali abbattutisi su Livigno (Sondrio) e gran parte dell’alta Valtellina. Gli operai hanno lavorato senza sosta per liberare la carreggiata dai detriti. L'articolo Maltempo in Valtellina: riapre strada dopo frana sembra essere il primo su Meteo Web.

Poggio Sannita - la chiesa di San Rocco Riapre al culto dopo restauro : ... dopo i saluti iniziali: al parroco don Paolo del Papa, al sindaco Pino Orlando, ai fedeli presenti e ai Poggesi nel mondo, si è soffermato sulla figura di San Rocco da Montpellier, vissuto nel 1300 "...

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : Piazza Affari Riapre dopo la pausa di Ferragosto (16 agosto 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI riapre dopo la chiusura di Ferragosto. Pochi i dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Thu, 16 Aug 2018 03:28:00 GMT)

Parigi - Riapre la Torre Eiffel dopo due giorni di sciopero - : I sindacati hanno protestato con l'obiettivo di riformare l'organizzazione dell'affluenza al monumento che secondo loro era gestita in maniera non efficiente e creava "file d'attesa a volte mostruose".

Parigi - Riapre oggi dopo due giorni di sciopero la Torre Eiffel : Parigi, 3 ago., askanews, - riapre oggi l'attrazione simbolo di Parigi, la Torre Eiffel, dopo due giorni di sciopero che avevano scatenato le polemiche tra i turisti arrivati per visitarla e che hanno ...

Piscina comunale : domenica Riapre dopo il caso dell'acqua mancante : 'Sono stati ultimati i lavori di riempimento d'acqua e pulizia della vasca grande della Piscina comunale di Viale Dupré Theseider - spiega in una nota Roberto Donati, consigliere delegato allo Sport ...

Piazza Vittorio Veneto Riapre dopo i lavori : 'È il cuore di Campomarino' : Durante la cerimonia ci sarà un piccolo concerto bandistico, seguiranno spettacoli di artisti di strada, con il fuoco, di falconeria e tanta musica. In occasione della finale dei mondiali di calcio ...

Ucciso e gettato nel Po : dopo 31 anni si Riapre il caso di Pier Paolo Meneguzzi : indagati du ex carabinieri : Ucciso e gettato nel Po: dopo 31 anni si riapre il caso di Pier Paolo Meneguzzi: indagati du ex carabinieri Il 1° maggio 1987 dalle acque del Po di Vollano, in Emilia Romagna, riaffiorò il corpo senza vita del ventunenne Pier Paolo Meneguzzi, studente. Il giovane era stato rapito alcuni giorni prima e la famiglia […] L'articolo Ucciso e gettato nel Po: dopo 31 anni si riapre il caso di Pier Paolo Meneguzzi: indagati du ex carabinieri ...

Iran Riapre sito nucleare dopo 9 anni : 0.34 Teheran ha deciso di riaprire un impianto nucleare, inattivo da 9 anni. Lo rivela la Reuters segnalando che in una dichiarazione sul sito dell'Agenzia per l'energia atomica Iraniana (Aeoi), si conferma che l'Ayatollah Khamenei ne ha ordinato la riapertura in vista di un possibile fallimento delle trattative con i leader europei per salvare l'accordo sul nucleare del 2015.L'intesa comunque vieta l'arricchimento di uranio al di sopra del ...

Maltempo in Calabria - domani Riapre la linea ferroviaria Rosarno-Tropea dopo il disastro dei giorni scorsi : Sarà riaperto domani, venerdì 22 giugno, alle 5, il tratto di binari fra Rosarno e Tropea, lungo la linea Eccellente-Rosarno, che era stato chiuso il 18 giugno scorso a causa dell’ondata di Maltempo che aveva provocato ingenti danni ai sistemi per la gestione della circolazione ferroviaria e il cedimento di circa 20 metri di massicciata tra Joppolo e Nicotera. “Le squadre tecniche di Rete ferroviaria italiana, intervenute ...

Carabiniere strangolato e gettato nel fiume - dopo 31 anni si Riapre il caso : Ravenna, 19 giugno 2018 - La Procura ha riaperto il caso dell'omicidio di Pier Paolo Minguzzi, il 21enne di Alfonsine , studente universitario e Carabiniere ausiliario alla stazione di Mesola , ...