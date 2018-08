Resta con Me | di Baltasar Kormákur

Cade da nave da crociera e Resta in mare 10 ore ma il racconto non convince : “Si è gettata” : La 46enne britannica Kay Longstaff, recuperata dalla guardia costiera croata dopo essere rimasta per 10 ore in balia delle onde dell'Adriatico, ha spiegato di essere caduta dalla nave da crociera ma il suo racconto non convince gli inquirenti che ritengono si sia lanciata volontariamente.Continua a leggere

Macerata : controlli dei carabinieri - un 34enne arRestato per spaccio : ... - sempre i militari notano altri due soggetti, uno conosciuto per essere frequentatore del 'mondo della droga'. I militari procedono anche al loro controllo e spuntano, nelle tasche di uno di questi,...

Nuovi guai per Paul Gascoigne : l’ex Lazio arRestato con l’accusa di violenza sessuale : Paul Gascoigne finisce nuovamente nei guai: l’ex centrocampista della Lazio arrestato con l’accusa di violenza sessuale Paul Gascoigne finisce ancora nei guai. Il talentuoso ex centrocampista della Lazio e della Nazionale inglese è stato arrestato con la pesante accusa di aver violentato sessualmente una donna su un treno. Gascoigne è stato arrestato alla stazione di Durham lo scorso 20 agosto e poi rilasciato in attesa di ...

Torino - Cairo : 'Zaza preso per accontentare Mazzarri - ora sta a lui. Iago Resta - Niang e Ljajic...' : Urbano Cairo, presidente del Torino , ha parlato in un'intervista rilasciata a Sky Sport: 'Sicuramente non vinceremo lo scudetto del bilancio quest'anno, ma abbiamo fatto investimenti importanti perché lo ritenevamo giusto farlo. Abbiamo tenuto i nostri migliori calciatori e poi ...

Formula 1 - GP Belgio : penalizzazione di dieci posizioni a Monza per Hulkneberg. Cinque secondi a Bottas : Resta quarto : Penalizzati Valtteri Bottas e Niko Hulkenberg. Al finlandese il contatto in curva 1 con Sirotkin è costato 5 secondi di penalità sul tempo di gara , ininfluente sul suo risultato, quarto posto in ...

Paul Gascoigne arRestato con l'accusa di violenza sessuale : Paul Gascoigne non riesce a trovare pace. L'ex stella del calcio inglese è stato infatti arrestato con l'accusa di violenza sessuale e trattenuto per qualche ora dalla polizia nella stazione ...

F1 – Vettel esalta il nuovo motore Ferrari ma Resta con i piedi per terra : “vantaggio sulla Mercedes? Secondo me…” : Sebastian Vettel esalta il nuovo motore della sua Ferrari dopo il successo a Spa, ma resta con i piedi per terra: per le prossime gare ci sarà da combattere Una Ferrari strepitosa vince il Gp di Belgio grazie alla grande prestazione di Sebastian Vettel. Il pilota tedesco esalta, in conferenza stampa, il nuovo motore montato sulla sua monoposto ma è consapevole che la battaglia con la Mercedes durerà fino alla fine del Mondiale: “il ...

Nella Mercedes con la pistola carica nel cruscotto : 41enne arRestato nel Napoletano : In auto con una pistola semiautomatica calibro 7,65, di fabbricazione ceca, nel cassettino sotto il cruscotto lato passeggero, carica con 13 colpi nel caricatore. Dovrà rispondere di detenzione e ...

Lecco : girava video a luci rosse con minori destinati al "Dark web" - arRestato in hotel : Il latitante, un moldavo di 31 anni, ricercato a livello internazionale per pedopornografia e traffico di minori, era in vacanza sul Lario con la compagna

Strada alternativa per migliorare le pRestazioni di Huawei P8 Lite 2017 : alcuni consigli : Prosegue la nostra rassegna riguardante la distribuzione dell'aggiornamento Android Oreo per quanto concerne uno smartphone molto popolare in Italia, come il cosiddetto Huawei P8 Lite 2017. In particolare, dopo aver esaminato la questione inerente i problemi di memoria interna, provando a darvi qualche consiglio in merito, oggi 26 agosto voglio esaminare un altro aspetto ritenuto molto delicato dalla stessa utenza. Mi riferisco alle prestazioni ...

TV - Rai1 : “The remnants. La guerra che Resta” racconta il Laos - il paese più bombardato della storia : Quale e` il paese più bombardato della storia? Un paese formalmente mai entrato in guerra: il Laos. Tra il 1964 ed il 1973, durante la guerra in Vietnam, l’aviazione statunitense vi effettuo` piu` di 500.000 missioni, scaricando oltre 2 milioni di tonnellate di materiale esplosivo. Quarant’anni dopo in Laos tutto e` cambiato, ma la vita dei suoi abitanti e` ancora profondamente segnata dalla presenza di residuati bellici disseminati ovunque: nei ...

Tutto facile per la Juve contro la Lazio ma Ronaldo Resta ancora a secco : Leiva e Lulic rientrano dalla squalifica e fanno tutta la differenza del mondo. I biancocelesti girano bene attorno al proprio regista e registrano tre o quattro occasioni importanti a fine primo ...

Diciotti - i medici ordinano 17 sbarchi : cinque donne rifiutano per Restare con parenti. Salvini : “Al lavoro con altri Paesi” : Il quinto giorno della nave Diciotti nel porto di Catania con 150 migranti a bordo fa intravedere una soluzione, dopo alcuni spiragli aperti dal ministro dell’Interno, Matteo Salvini, che spiega di essere “al lavoro con alcuni Paesi vicini a noi” e i contatti tra il vicepremier Luigi Di Maio e il presidente della Camera, Roberto Fico. Mentre la situazione sanitaria sul pattugliatore – come aveva anticipato il procuratore ...

Rapina in banca a Firenze - polizia circonda l’edificio e arResta i malviventi. In un video le fasi concitate dell’intervento : Rapina in banca interrotta dall’arrivo della polizia, che ha circondato l’edificio e arrestato i banditi, due uomini entrambi di Roma, che avevano fatto irruzione armati di una pistola e di un taglierino. È accaduto poco prima delle 16 in una filiale della Cassa di Risparmio di Firenze in via il Prato, non lontano dal centro del capoluogo. L’allarme è scattato dalla sede centrale della banca Cr, a Novoli, che hanno allertato il ...