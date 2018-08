Redditi ministri governo | Giulia Bongiorno la più ricca | Di Maio e Salvini sopra i 100

Governo Conte : sono online i Redditi dei ministri - ecco quanto guadagnano : sono consultabili liberamente online i redditi dei componenti del Governo Conte relativi all’anno 2017. Giulia Bongiorno, Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, risulta essere la più ricca con 3.556.594 euro di imponibile, mentre il più “povero”, si fa per dire, è il ministro dei Rapporti con il Parlamento, Riccardo Fraccaro (93.347 euro). Le dichiarazioni non riguardano, ovviamente, i soldi guadagnati da quando i ...